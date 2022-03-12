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98.3 milyar TL’lik hazır beyanname

12.03.2022 - 09:58
98.3 milyar TL’lik hazır beyanname | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 milyon 421 bin 31 mükellef için hazır beyanname hazırladı, 98.3 milyar lira beyan edildi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; hazır beyannameler içinde kira gelirleri ilk sırada yer aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2016 yılında hazır beyan sistemini başlattı. Gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri), menkul sermaye iradı (faiz, kâr payı gibi gelirler) ile diğer kazanç ve iratlardan olan gelir vergisi mükellefleri için hazır beyan sistemi uygulanıyor. Başta bankalar olmak üzere çeşitli kanallardan yapılan ödemeler toplandığı için mükelleflerin ne kadarlık gelir elde edildiği sistemde görülebiliyor. Hazır Beyan Sistemi ile mükelleflerin vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması sağlanarak gönüllü uyum seviyesinin artırılması ve vergi dairelerinde yapılan iş ve işlemlerin basitleştirilerek verimliliğin sağlanması amaçlanıyor. GİB’in 2021 yılı faaliyet raporuna göre geçen yıl hazır beyan sistemi çerçevesinde verilen beyannamelere ilişkin bilgi verildi. Buna göre beyan edilen 98.3 milyar liralık gelirin 57.5 milyar lirası kira gelirlerinden elde edilen beyanlardan oluştu. 24.3 milyar lirası ücret gelirleri, 14.5 milyar lirası menkul sermaye iradi beyanından, 2 milyar liralık kısmı da diğer kazanç ve iratlardan oluştu.

31 MART’A KADAR

2021 yılında elde edilen gelirlerin beyanı da 1 Mart 2022 tarihinde başladı. Beyannameler 31 Mart’a kadar verilebilecek. Gelir İdaresi 2021 yılı gelirleri için de Hazır Beyan Sistemi’ne yönelik bir broşür hazırladı. Bu sistemden; sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratları ayrı veya birlikte elde eden mükellefler yararlanabilecek. Kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iradın yanı sıra ticari, zirai veya serbest meslek kazancı elde edenler sistem üzerinden beyanname veremeyecekler. Sisteme Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşabiliyor. Hazır Beyan Sistemi’ne; https://hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden (Kullanıcı girişi, e-Devlet Yöntemi veya Yabancı Kimlik Numarası ile Giriş) yapılabiliyor. Beyanname Hazır Beyan mobil uygulaması aracılığıyla cep telefonlarından da gönderebiliyor. Sisteme giriş yapıldığında hazırlanmış olan gelir vergisi beyannamesi ekrana yansımış oluyor.

Beyanname üzerinde gerekli kontroller, düzeltmeler ve varsa gider, indirim gibi eklemeler yapıldıktan sonra onaylanabiliyor, elektronik ortamda kayıt alınmış oluyor.

BİLGİLER NEREDEN ALINIYOR?

BEYANNAMELER hazırlanırken gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri), ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratları elde eden kişilere ilişkin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi, tapu, banka, PTT, inşaat ve sigorta şirketleri, TOKİ, elektrik, su, doğalgaz şirketleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurum ve kuruluşlardan alınan bilgiler kullanılıyor.


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