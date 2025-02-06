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900 bin nüfuslu şehrin yıllık enerjisini verecek

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#YEKA GES 2024#Kalyon Enerji#GES
900 bin nüfuslu şehrin yıllık enerjisini verecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 04:00

YEKA GES 2024 yarışmaları kapsamında, 520 MWp kapasiteli Konya Karapınar ihalesini Kalyon Enerji kazandı.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Dr. Murtaza Ata, santralın 6.4 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulacağı bilgisin verdi. Ata, “Avrupa’nın en büyük, dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinden biri olan bin 350 MWp kurulu gücündeki Kalyon Karapınar GES’i hayata geçirmiştik. Şimdi de 520 MWp kapasite ile Karapınar GES’in güneyinde kardeş santralımıza başlayacağımızın müjdesini vermekten mutluluk duyuyorum” dedi.

900 bin nüfuslu şehrin yıllık enerjisini verecek

SANTRALIN TAHMİNİ YILLIK ÜRETİMİNİN

1 milyon 65 bin MWh olarak hesaplandığını vurgulayan Ata, şu bilgileri paylaştı: “Burada 700 bin ton karbon salımının engellenmesi hedefleniyor. Bir yıllık enerji üretimi ile yaklaşık 900 bin nüfuslu bir şehrin yıllık evsel enerji ihtiyacı karşılanacak. Kurulum aşamasında yaklaşık bin 100 kişi, işletme aşamasında yaklaşık 75 kişi ile yöre

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halkına ciddi anlamda istihdam olanağı sunulacak. Kalyon Karapınar GES’te olduğu gibi yeni santralımızda da kullanacağımız yaklaşık 870 bin adet paneli, yüzde 90’a varan yerlilik oranı ile üretim yapan

Kalyon PV’den tedarik edeceğimiz için ayrıca gurur duyuyoruz.”

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#YEKA GES 2024#Kalyon Enerji#GES

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