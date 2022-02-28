  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • 7 soru 7 cevapla SWIFT’in önemi
‹ Önceki Haber Rusya ve ticari paydaşlarına SWIFT darbesi Rusya ve ticari paydaşlarına SWIFT darbesi Sonraki Haber › Türkiye'nin 2021 yılı büyüme rakamları açıklandı Türkiye'nin 2021 yılı büyüme rakamları açıklandı

7 soru 7 cevapla SWIFT’in önemi

28.02.2022 - 09:55 | Son Güncelleme :
7 soru 7 cevapla SWIFT’in önemi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Komisyonu, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve ABD'nin belirli Rus bankalarının uluslararası ödeme ağı swift sisteminden çıkarılmasına karar verildiği duyurmuştu. İşte 7 soru 7 cevapla SWIFT’in önemi…

1) SWIFT NEDİR?

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; 1973’te kurulan SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication / Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği), merkezi Belçika’da bulunan ve dünya genelinde 200’ün üzerindeki ülkeden 11 binin üzerinde banka ve finansal kurumun kullandığı mesajlaşma sistemine verilen isim. SWIFT sistemi ile her gün trilyonlarca dolar el değiştirirken, günde 40 milyondan fazla mesaj gönderiliyor. Bu mesajların yüzde 1’inden fazlasının Rus ödemelerini içerdiği düşünülüyor.

2) NASIL ÇALIŞIYOR?

Örneğin Türkiye’deki bankanızdan Rusya’daki bir ihracatçıya ödeme yapacaksınız. Bankanıza ödeme talimatı verdiğinizde SWIFT sistemi devreye giriyor ve ödeme bu sistem üzerinden yapılıyor. SWIFT aynı ülkede yabancı para birimleriyle ilgili işlemlerde de kullanılıyor. Yani aynı ülkede bir bankadan diğer bir bankaya döviz aktarmaya da aracılık ediyor. Her bankanın bir SWIFT kodu bulunuyor ve her türlü transfer işlemlerinde bu uluslararası kod kullanılıyor.

3) SWIFT’İ KİM DENETLİYOR?

SWIFT, tek bir kurumun kendi sistemini geliştirmesini ve tekel olmasını istemeyen Amerikan ve Avrupa bankaları tarafından ortak bir şekilde yaratıldı. Sistem ABD ve İngiltere Merkez Bankaları da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki büyük merkez bankalarıyla ortaklaşa bir şekilde Belçika Merkez Bankası tarafından denetleniyor.

4) SWIFT RUSYA İÇİN NEDEN KRİTİK?

Bir ülkenin SWIFT’den çıkarılması, kilit bankaların küresel finansal sistemden büyük ölçüde kopacağı anlamına geliyor. Moskova’nın SWIFT’den dışlanması sonrası Rus bankaları, diğer ülkelerdeki bankalarla güvenli bir şekilde iletişim kurmak için alternatif yollar arayacak. SWIFT’ten çıkartılan Rus kuruluşlar, SWIFT tarafından sağlanan normal sorunsuz ve anlık işlemlere erişimi kaybedecek. Rus bankaları ile işlem yapan finansal ve ticari kuruluşlar bu bankalarla doğrudan anlaşma kurmak zorunda kalacak. Bu da gecikmeler ve ek maliyetler yaratacak. SWIFT yasağı kapsamındaki Rus bankaları yasak kapsamında olmayan Rus bankalarına göre dezavantajlı olacak, değer kaybedecek. SWIFT işlemlerinin yüzde 1’den fazlası Rusya kökenli.

5) SWIFT’İN ALTERNATİFİ VAR MI?

Rusya Merkez Bankası daha önce olası bir yaptırımdan korunmak için “Mir” adı verilen bir ödeme sistemi geliştirmişti. Ancak, şu anda sadece birkaç yabancı ülke bu sistemi kullanıyor. Yaptırımlar nedeniyle bu sistemin yaygınlaşması bekleniyor. Bloomberg’in aktardığına göre, Atlantik Konseyi’nin JeoEkonomi Merkezi direktörü Josh Lipsky konu ile ilgili, “Rusya’yı SWIFT’den çıkarmak önemli bir adım ama sihirli bir değnek değil. Rus bankalarının faaliyet göstermesi için hala alternatif yollar var. Mesajlaşma sistemine değil paraya odaklanmak önemli” dedi.

6) NEDEN TÜM BANKALAR DENİLMEDİ?

Açıklamalardan anlaşılıyor ki SWIFT yasağı tüm Rus bankalarını değil bazılarını kapsayacak. Bunun en büyük nedeni Avrupa’nın özellikle de Almanya’nın Rus doğalgazına olan bağımlılığından kaynaklandığı ifade ediliyor.

7) SWIFT’TEN ÇIKAN İRAN NE YAŞADI?

İran, Tahran’ın nükleer programında yaşanan gelişmelerin ardından 2014 yılında SWIFT’den çıkarılmıştı. İran sistemden 2012 yılında men edilmişti. Sistemden dışlanan ülke, petrol ihracat gelirlerinin neredeyse yarısını ve dış ticaretinin yüzde 30’unu bu yüzden kaybetti. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.946 Değişim: -0,32% Hacim : 31.911 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.912 28.02.2022 Yüksek 1.957
Açılış: 1.920
13,8701 Değişim: 0,54%
Düşük 13,7333 28.02.2022 Yüksek 14,1043
Açılış: 13,7955
15,5920 Değişim: -0,25%
Düşük 15,3823 28.02.2022 Yüksek 15,8246
Açılış: 15,6304
847,70 Değişim: 1,07%
Düşük 839,79 28.02.2022 Yüksek 872,78
Açılış: 839,79
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.