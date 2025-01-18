7 milyar liralık anlaşmazlıkları Tüketici Hakem Heyeti çözdü

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Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri tarafından bugüne kadar yaklaşık 18 milyon uyuşmazlık yargıya intikal etmeden karara bağlandı.

2024 YILINDA 7 MİLYAR LİRA TUTARINDA UYUŞMAZLIK İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri’ne 2024 yılında toplam 755 bin 997 adet başvuru yapılırken, 762 bin 100 adet uyuşmazlık Tüketici Hakem Heyetleri tarafından karara bağlandı. Yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 7 milyar lira oldu. 2023 yılında yapılan başvuruların 4 milyar lira olan parasal değerine göre yüzde 75 artış gerçekleşti.

ELEKTRONİK BAŞVURU TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAYGIN OLARAK KULLANILDI



Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri’ne yazılı olarak başvuru yapma imkanı bulunuyor. Ayrıca tüketiciler e-Devlet üzerinden ve Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda başvurularını kolay bir şekilde Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri’ne ulaştırabiliyor. Bu kapsamda, 2024 yılında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 67’si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilirken elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlendi.



TÜKETİCİLER TARAFINDAN EN ÇOK “BEDEL İADESİ” TALEP EDİLDİ



Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri’ne 2024 yılında yapılan başvurularda, tüketicilerin en çok “bedel iadesi” talebiyle başvuruda bulunduğu görüldü. Ayrıca yaklaşık 293 bin başvuruda “bedel iadesi” talep edildi. Yaklaşık olarak 204 bin başvuruda ise “ürünün değişimi veya hizmetin yeniden görülmesi” talebinde bulunuldu. Diğer başvurularda ise, “ücretsiz onarım” ve “bedelden indirim” talepleri tüketiciler tarafından hakem heyetlerine iletildi.



EN ÇOK AYAKKABI ŞİKAYET EDİLDİ



2024 yılında ürün ve hizmet bazında değerlendirildiğinde, tüketiciler tarafından en çok ayakkabıya ilişkin konularda başvuru yapıldı. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 13,2’si ayakkabıya ilişkin (100 bin 448 adet başvuru) olarak gerçekleşti. Bu şikayet konusunu yüzde 4,86 ile kıyafet (36 bin 800 adet) başvuruları izledi.

Diğer şikayet konuları ise yüzde 4,85 ile kredi kartı üyelik ücreti (36 bin 725), yüzde 4,09 ile cep telefonu (30 bin 959), yüzde 3,94 ile mobilya (29 bin 846), yüzde 3,80 ile internet abonelikleri (28 bin 733) ve yüzde 2,82 ile GSM aboneliği (21 bin 328) oldu.



Sektörel bazda değerlendirildiğinde ise 2024 yılında en çok başvuru yüzde 58,79 ile en çok perakende ticaret sektöründe (444 bin 485) kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla yüzde 10,14 ile finansal hizmetler sektörüne (76 bin 702) ve yüzde 9,79 ile abonelik hizmetleri sektörüne (74 bin 70) yönelik başvurular izledi.