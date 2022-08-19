7 ayda kurulan şirket sayısı yüzde 21 arttı | Ekonomi Haberleri

2022’nin ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022’nin ilk 7 ayında gerçekleşen şirket istatistiklerini paylaştı. 2022’nin ilk 7 ayında, 2021’in ilk 7 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 21,1 kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,5 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 10,1 azaldı. 2022’nin ilk 7 ayında, 2021’in ilk 7 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 78,6 kapanan kooperatif sayısında yüzde 71,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5,5 artış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 23,9 ARTIŞ OLDU

Temmuz 2022’de, Temmuz 2021’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 23,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,0 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,9 arttı. Temmuz 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 53,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,8 oranında artarken kapanan kooperatif sayısında yüzde 30,3 azalış yaşandı.

TEMMUZ 2022’DE KURULAN KOOPERATİFLERİN SAYISINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 27,1 AZALIŞ OLDU

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 37,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,1 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 39,9 kapanan kooperatif sayısında yüzde 33,9 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 27,3 azalış gerçekleşti.

##$HABER_1474627$##

TEMMUZ 2022’DE GÜMÜŞHANE, BAYBURT VE ARDAHAN’DA ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞMEDİ

Temmuz 2022’de kurulan toplam 8 bin 467 şirket ve kooperatifin yüzde 85,6’sı limited şirket, yüzde 12,9’u anonim şirket, yüzde 1,4’ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,4’ü İstanbul, yüzde 8,9’u Ankara, yüzde 5,2’si Antalya’da kuruldu. Bu ay Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

2022 yılında toplam 75 bin 373 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 64 bin 972 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 73,9’unu, 9 bin 383 anonim şirket ise yüzde 25,5’ini oluşturuyor. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre yüzde 31,1 oranında azaldı. Temmuz 2022’de şirket ve kooperatiflerin 2 bin 935’i ticaret, bin 168’i imalat ve 967’si inşaat sektöründe kuruldu. Temmuz 2022’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 585’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 362’si inşaat, 179’u imalat sektöründe. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 531’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 217’si imalat, 215’i inşaat sektöründe. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 591’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 218’i inşaat, 144’ü imalat sektöründe. Temmuz 2022’de kurulan 121 Kooperatifin 79’u Konut Yapı Kooperatifi, 17’si İşletme Kooperatifi, 13’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kuruldu.

TEMMUZ 2022’DE BİN 425 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

Temmuz 2022’de kurulan bin 425 yabancı ortak sermayeli şirketin 729’u Türkiye, 101’i Rusya Federasyonu, 97’si İran ortaklı olarak kuruldu. Kurulan bin 425 yabancı ortak sermayeli şirketin 145’i anonim, bin 280’i limited şirket oldu. 2022 yılında kurulan şirketlerin bin 664’ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 632’si Gayrimenkul acenteleri ve 541’i İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 81,2’si yabancı sermayeli ortak payını oluşturuyor.

Etiketler