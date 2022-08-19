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Turkcell ikinci çeyrekte yüzde 46 büyüdü

19.08.2022 - 16:39
Turkcell ikinci çeyrekte yüzde 46 büyüdü | Ekonomi Haberleri

Turkcell ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket ikinci çeyrekte yüzde 46 büyüdüğünü ve ilk 6 ayda 1,2 milyon yeni müşteri kazandığını duyurdu.

Turkcell, 2022 yılının ikinci çeyreğine ait finansal raporunu yayınladı. Buna göre şirket, 2022 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 46 artışla 12,5 milyar TL gelir elde etti. FAVÖK ise ikinci çeyrekte Grup bazında yüzde 45,1 artışla 5 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket, yılın ikinci çeyreğinde 579 bin yeni müşteriye daha ulaşarak, ilk yarıyılda 1,2 milyon yeni müşteri kazandı. Bu sayede 2019 yılında başlatılan ‘her yıl 1 milyon yeni müşteri’ hedefi ilk 6 ayda aşılmış oldu. Fiber yatırımlarına da devam eden şirket, 284 bin yeni hane erişimiyle toplam fiber hane erişimini 5 milyona ulaştırdı.

DİJİTAL SERVİSLERDE BÜYÜME SÜRÜYOR

TV+, Lifebox ve fizy gibi markaları çatısı altında bulunduran Turkcell’in Dijital OTT servis gelirleri yıldan yıla yüzde 56 büyüdü. Dijital servislerin ücretli kullanıcı sayısı ise 1,1 milyon artışla 4,5 milyona ulaştı. Akıllı teknolojileri ile öne çıkan bulut depolama ürünü Lifebox’ın ücretli kullanıcıları, yüzde 51 oranında büyüdü ve 1,6 milyona erişti. TV+ tarafında ise OTT TV abone sayısı yüzde 24 artışla 879 bin olarak gerçekleşti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YATIRIMLARI

Türkiye’nin dijitalleşmesinde öncü aktörlerden biri olan Turkcell Dijital İş Servisleri, gelirini yıllık bazda yüzde 85 artırarak 1,1 milyar TL’ye ulaştı. Bu çeyrekte 840 yeni projeye imza atan Dijital İş Servisleri, aynı zamanda 2022 yılı ikinci çeyreğinin ardından gelire dönüşecek 1,7 milyar TL kontrat değerine sahip. Turkcell, dijitalleşme ve bulut depolama hizmetleri alanlarında karşılaştığı yüksek talep nedeniyle Gebze veri merkezinde ilave bin metrekare yeni alan açtı.

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ÖDEME HİZMETLERİ PLATFORMU

Kullanıcı sayısı 7 milyona ulaşan Paycell’in toplam işlem hacmi yıllık bazda 3 katına çıkarak 8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Paycell, yılın ikinci çeyreğinde gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,5 artırarak 199 milyon TL seviyesine çıkarttı. Paycell Kart’tan geçen işlem hacmi, geçen senenin 6 katına ulaşırken, toplam POS çözümleri işlem hacmi ise çeyreklik bazda yüzde 39 artışla 2,9 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

TURKCELL, 2. ÇEYREĞİN ARDINDAN YIL SONU BEKLENTİLERİNİ GÜNCELLEDİ

Turkcell, yarı yıl sonuçlarını ve yılın geri kalanı için beklentilerini göz önünde bulundurarak 2022 yılı beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Bu kapsamda konsolide gelir büyümesinin yüzde 40’ın üzerinde, FAVÖK’ün yaklaşık 20 milyar TL seviyesinde olması bekleniyor; operasyonel yatırım harcamalarınıngelire oranının ise sene başında belirlenen beklentiye paralel olarak yüzde 20-21 aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, değerlendirmesinde “Yılın ikinci çeyreğinde küresel konjonktürde kendisini güçlü biçimde hissettiren enflasyonist baskı, artan resesyon riski ve bölgemizdeki savaşın etkileri, şirketlerin yeni dönem stratejilerini gözden geçirmelerinde ve artan maliyetlerini yönetme politikalarında etkili oldu. Böylesine zorlu ve belirsizliklerle dolu bir döneme rağmen içinde bulunduğumuz süreçte müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan ve memnuniyetlerini yükselten geniş yelpazede dijital hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak yılın ilk altı ayında, 2019’da başlattığımız ‘her yıl 1 milyon yeni müşteri’ hedefimizin üzerine çıkmayı başardık. Ortaya çıkan bu başarılı tabloda, yenilikçi teknolojimiz ve güçlü marka ekosistemimiz sayesinde ülkemiz ve müşterilerimiz için hayata değer katan çözümler geliştirme motivasyonumuzun önemli payı var” şeklinde konuştu.

PAYCELL, BÜYÜMESİNİ HIZLANDIRIYOR

Dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaştığı süreçte Turkcell tarafından geliştirilen Paycell’in, techfin alanında ülkemizdeki en önemli girişimlerinden biri olduğunu söyleyen Erkan, “Ödeme alışkanlıklarının dijitalleşmesine olanak sağlayan Paycell’deki kullanıcı sayımız 7 milyona ulaştı ve gelirlerimiz yüzde 77,5 büyüyerek 199 milyon TL oldu. Paycell’in tüm servislerinden geçen işlem hacmi yıllık bazda 3 katına çıkarak 8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Toplam POS çözümleri işlem hacmi çeyreklik bazda yüzde 39 artışla 2,9 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde ülkemizin ekonomik potansiyeli ve dijital okur-yazarlığı yüksek nüfus yapısı sayesinde Paycell’in güçlü ivmesini sürdüreceğine inanıyoruz” dedi.

Erkan, sözlerine şöyle devam etti: “Doğru planlama ve belirlediğimiz stratejik odak alanlarımız sayesinde salgın koşullarına rağmen bu yıl da müşterilerimize kesintisiz ve yüksek kalitede hizmet sunarak ilk yarıyılı başarıyla geçirdik. Bu doğru oyun planımızı sürdürerek müşterilerimizin kalbine ve aklına hitap eden çözümlerimizle belirlenen yıl sonu hedefleri doğrultusunda büyümeye devam edeceğiz. Bu zorlu dönemde olduğu gibi önümüzdeki çeyreklerde de iletişim teknolojileri alanında müşterilerimize en kaliteli hizmetleri sunarak ve ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederek güçlü performansımızı sürdüreceğimize inanıyorum.”

Şirket, ‘Eğitime Dönüştür’ projesi kapsamında yılbaşından bu yana 4 ton elektronik atık toplayarak geri dönüşümle kaynakların verimli kullanılmasını sağladı; gerçekleştirdiği çeşitli enerji verimliliği projeleri ile de 2022 yılının ilk yarısı itibarıyla toplam 56 GWh tasarruf sağladı. Turkcell, sosyal sürdürülebilirlik tarafında çalışanlarının deneyimini eğlenceli ve kapsamlı içeriklerle desteklemek amacıyla ‘T.Life’ platformunu hayata geçirmişti. Çalışanlar platformda yer alan “Geleceğe Adım At” projesi ile attıkları her 30 bin adım için 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda oluşturulacak Turkcell ormanına bir fidan bağışlamış olacak. Şirket kadın istihdamına destek için de projelerini sürdürüyor.


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