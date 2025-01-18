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600 bin kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor

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#Kamu İşçisi #Zam#TÜRK-İŞ
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 04:00

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için yetkili konfederasyonlar hazırlıklarını sürdürüyor.

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TÜRK-İŞ’te Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlığında oluşturulan ‘Kamu Koordinasyon Kurulu’, 22 Ocak’ta toplanacak. Burada alınan kararlar, 23 Ocak’ta yapılacak TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nda ele alınacak. HAK-İŞ’te ise Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli başkanlığında ‘Kamu Koordinasyon Kurulu’ kuruldu. Sendikaların görüş ve taleplerini almak için ilk toplantısını 26 Aralık 2024’te HAK-İŞ Genel Merkezi’nde yapan Kurul, önümüzdeki günlerde tekrar toplanacak. Bu süreçte sözleşme kapsamındaki sendikalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki başvurusunda bulunurken, bu ay sonuna kadar tüm sendikaların yetki belgelerinin tamamlanması bekleniyor.

6.5 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi gibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmeleri açısından da önem taşıyor.   

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#Kamu İşçisi#Zam#TÜRK-İŞ

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