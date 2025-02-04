5G’de operatörlere ödeme kolaylığı

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CNBC-e’nin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, “5G ile ilgili ihale sürecini açıkladık, ikinci yarıya kalmadan ihaleyi yapacağız. 34 farklı lokasyonda bunu deneyimliyoruz. En yaygın olarak İstanbul Havalimanı’nda deneyimleyebiliyoruz. 5G 10 kat daha hız getirecek. GSM operatörlerini yüklü bir ödemenin altına sokmayacağız. Bir optimizasyon sağlayacağız. Net bir karar vermedik. Operatörler için taksit dahil uygun ödeme yöntemleri masada” dedi. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 5G ihalesi için frekans bedelinde tek seferde ödeme yerine 10 yıllık ödeme planı üzerinde Ulaştırma Bakanlığı ile görüştüklerini açıklamıştı. Vodafone CEO’su Engin Aksoy, ihalede frekans bedellerinin minimumda tutulması gerektiğini belirterek, frekans bedellerinin yatırım yapılabilir ve yatırımların önünü açacak seviyede belirlenmesi gerektiğini kaydetmişti.