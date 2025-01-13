5G gelmeden dolandırıcısı geldi

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SON dönemde çeşitli yollardan vatandaşı mağdur eden dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Ülkeye daha 5G teknolojisi gelmeden, dolandırıcısı geldi. Vatandaşı arayarak oturduğu semtte 5G altyapı çalışması yapıldığını söyleyen dolandırıcılar, “Modeminiz 5G teknolojisiyle uyumlu değil. Yeni bir modem almazsanız mevcut modeminiz devre dışı kalacaktır” diyerek modem satmaya çalışıyor. Ancak Türkiye’de daha 5G ihalesi bile yapılmadı. Hatta şirketlere ihale davetinin bile gitmediği biliniyor. 2024 Aralık’ta açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G için ihale edilecek frekansları hazır hale getirdiklerini; ihalenin 2025’te yapılıp, 2026’da da kullanımın başlayacağını söylemişti. Dolayısıyla ülkede henüz 5G altyapısını hangi şirketin yapacağı belli değil. Ancak 0850’li numaradan aranan ve büyük bir operatörün müşteri temsilcisiymiş gibi konuşan dolandırıcılara inanan bazı vatandaşlar oldu.

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0850’Lİ NUMARADAN MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ TAKLİDİ

Bu dolandırıcılara biz de denk geldik. 0850’li numaradan arayıp modem satmaya çalışan kişiye durumu anlamak için “Bakanlık daha ihaleye çıkmadı, nasıl altyapı çalışması yapabiliyorsunuz” diye sormamız üzerine telefon yüzümüze kapandı. Soruşturduğumuzda ise dolandırıcıların başka tüketicileri de aynı numaradan aradığını öğrendik.

KORKUTARAK MODEM SATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Çeşitli platformlar üzerinden yapılan tüketici şikâyetlerine bakıldığında, dolandırıcıların vatandaşı korkutma yöntemlerinin çeşitlilik gösterdiği görülüyor. Kasım ayındaki şikâyetlerden birinde Sevilay isimli bir vatandaş, kendisine bu dolandırıcılık yöntemiyle 2 bin 900 TL’ye yeni modem satışı dayatıldığını; satın almaması durumunda da internetinin kesilmesiyle korkutulduğunu söyledi. Bu ayın ilk haftası itibarıyla başka bir vatandaş ise, söz konusu modemi satın almazsa internet hızının büyük ölçüde düşmesiyle korkutulduğunu söylerken; bir diğer vatandaş da anlaşmasının iptal edileceğini, bu yüzden de cayma bedeli ödemesi gerektiğinin söylendiğini bildirdi. İnanıp 2 bin TL’lik ödeme yapan bir vatandaş ise herhangi bir modem gönderimi olmayınca dolandırıldığını anladığını aktardı.

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VATANDAŞ NE YAPMALI



TÜKETİCİ Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, dolandırıcıların bilişim alanındaki kabiliyetleri nedeniyle numaraları kopyalayabildiklerine, bu nedenle 444 ya da 0850 ile başlayan numaralarla arayabildiklerine dikkat çekti. “Diyelim ki inandınız ve söz konusu hizmeti alamadınız” diyen Kılıç, “Dolandırıldığınızı anladığınız ilk iş yapılması gereken, savcılığa gitmek” dedi ve şöyle devam etti: “Savcılığa giderek bir dilekçe verin. Bu dilekçede olayı tane tane anlatın: ‘Şu tarihte, şu numaradan arandım ve bana şöyle bir taahhütte bulundular. Aradıkları numara da müşteri temsilcilerinin ulaştığı kurumsal numaralara benzediği için inandım ve kabul ettim. Ancak sonrasında yaptığım araştırmada böyle bir hizmetin olmadığını öğrendim. Şikâyetçiyim.”

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Savcılığın parayı dolandırıcılardan temin ettiği bilgisini veren Kılıç, “Bu nedenle savcılık dolandırıcılara ‘yaşattığın maddi kaybı öde’ diyor. Ödenmemesi durumunda ise hapisle cezalandırılıyorlar” ifadelerine yer verdi.

‘5G DESTEKLİ MODEM İÇİN ÜCRET İSTEYENLERE İTİBAR ETMEYİN’



5G dolandırıcıları ayrıca, her aradıkları vatandaşa farklı bir operatör şirketinin müşteri temsilcisiymiş gibi davranıyor. Başka bir ifadeyle, piyasadaki tüm telekomünikasyon hizmeti veren şirketlerin adına sahte aramalar yaparak vatandaşı aldatma yoluna gidiyor. Son günlerde sektördeki faaliyetleriyle bilinen bir şirketten gelen bilgilendirme mesajı, dolandırıcıların yaptıkları sahte aramalarda bu şirketin adını da kullandığını ortaya koydu. Şirket, vatandaşa gönderdiği bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verdi: “Değerli müşterimiz, bulunduğunuz bölgede altyapı çalışmaları gerekçe gösterilerek 5G destekli modem alımı için ücret talep eden aramalar tespit edilmiştir. Bu talepler şirketimize ait olmayan, kötü niyetli girişimlerdir. Herhangi bir mağduriyet yasamamak adına lütfen bu tur taleplere itibar etmeyiniz.”