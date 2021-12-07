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‘5.9 milyar TL tasarruf ettik’

07.12.2021 - 09:39
‘5.9 milyar TL tasarruf ettik’ | Ekonomi Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sabit saat uygulamasının saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukları önlediğini ifade ederek, “Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 6.82 milyar kWh (kilowatt) olup, bu tasarrufun parasal karşılığı tek zamanlı tarifeye göre 3.97 milyar TL, üç zamanlı tarifeye göreyse 5.94 milyar TL’dir” dedi.

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre; CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Bakan Dönmez’in yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığına bir önerge verdi. Kalıcı yaz saati uygulaması kararı alınırken İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) hazırladığı rapora atıfta bulunulduğunu belirten Yüceer, önergesinde şunları kaydetti:

PSİKOLOJİK ETKİ

“Ancak söz konusu rapor kamuoyundan sır gibi saklanmaktadır. Yapılan araştırmalar beş yıl önce enerjide tasarruf amacıyla yapılan değişikliğin tasarruf yerine israfa neden olduğunu yansıtmaktadır. Öte yandan sabah erken saatlerde okula ve işe gitmek zorunda olan yurttaşlarımız karanlığa mahkûm edilmiştir. Kalıcı yaz saati uygulaması, geniş halk kesimlerinde ciddi rahatsızlıklar yaratmış, toplum psikolojisini olumsuz etkilemiştir. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) elektrik enerjisi tüketiminde tasarruf sağlanamadığını belirtmiştir. İngiltere Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sinan Küfeoğlu’nun ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre beş yıldır uygulanan kalıcı yaz saati ile enerji tasarrufu sağlanmamış ve günlük yük eğrisinde sürekli bir ötelemeye de sebep olmadığı ortaya konmuştur. Kalıcı yaz saati uygulamasına geçildiği günden bu yana uygulama sayesinde enerji tasarrufu sağlanıp sağlanamadığı Bakanlığınız tarafından analiz edilmiş midir?”

Bakan Dönmez, Yüceer’in önergesini şöyle yanıtladı:

BİLİMSEL ANALİZ

“İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yürütülen bilimsel çalışmalarda sabit saat uygulamasının hem elektrik tüketimine olan etkisi hem de psikolojik ve sosyolojik etkileri analiz edilmiştir. Bu kapsamda; ülkemizin batısındaki nüfus, kentleşme, sanayileşme ve enerji yoğunluğu dikkate alındığında, ülkemizde uygulanmakta olan saat diliminin GMT+3’de sürekli bulunmasının ülkemiz nüfusunun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı, saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşanacağı ortaya konulmuş ve bu bilimsel analiz sonuçları doğrultusunda sabit saat uygulaması hayata geçirilmiştir.

DEĞİŞMESİ PLANLANMIYOR

Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 6.82 milyar kWh olup, bu tasarrufun parasal karşılığı tek zamanlı tarifeye göre 3.97 milyar TL, üç zamanlı tarifeye göreyse 5.94 milyar TL’dir. Ayrıca, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından üye ülkelere 28 Mart 2021’den itibaren tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı ile iletilmiş olup Avrupa Birliği de kendi üyelerine bu doğrultuda adım atmalarını önermiştir. Tüm bu gelişmeler doğrultusuna mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde Bakanlığımızın bir çalışması bulunmamaktadır.”


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