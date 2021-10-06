5.8 milyon kişinin borcu yapılandırıldı | Ekonomi Haberleri

Vergi ve prim borçları başta olmak üzere mükelleflerin borçlarına yapılandırma imkanı veren 7326 sayılı yasanın başvuru süresi geçen hafta bitti.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre yapılandırma için 5 milyon 804 bin 861 mükellef başvurdu. Yasanın teklif olarak TBMM’de görüşme sürecinde yapılandırmanın 245 milyar liralık bir alacağı kapsadığı bilgisi paylaşılmıştı.

Kapsamdaki borçların tamamı yapılandırılsa 157.2 milyar liralık vergi ziyaı cezasından vazgeçilecekti. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, 152.6 milyar lira yapılandırıldı. 7326 sayılı yasada şimdiye kadar 23 milyar liralık tahsilat yapıldı. Yasa 9 Haziran 2021 tarihinde çıkmış başvuru tarihi de uzatılmıştı.

Geçen yıl kasım ayında çıkarılan 7256 sayılı yapılandırmanın da taksit ödemeleri devam ediyor. Kamu Maliyesi Raporu’na göre iki yapılandırmadan yıl sonuna kadar bütçeye 39.4 milyar liralık gelir gelmesi bekleniyor.

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