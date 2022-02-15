555 milyon liralık halka arz hamlesi | Ekonomi Haberleri

DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ hisseleri Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde halka arz ediliyor. Halka açıklık oranı yüzde 15.01 olarak belirlendi. Hissenin fiyatı ise 18.50 TL olarak açıklandı. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzın büyüklüğü ise 555 milyon lira seviyesinde.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; gayrimenkul sektöründe 41 yıldır faaliyet gösteren ve pandemi döneminde geliştirdiği ‘sağlıklı ev’ konsepti ile dikkat çeken DAP Holding’in iştiraklerinden DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ hisseleri, Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde halka arz ediliyor. Hisse başı 18.50 TL’den satışa sunulacak. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arza 33 aracı kurum aracılık edecek. Halka açıklık oranı yüzde 15.01 olurken, talep toplama 15-16-17-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Halka arzın büyüklüğü ise 555 milyon lira olarak açıklandı.

FİYAT İSTİKRAR FONU

Halka arzdan sonraki 180 gün boyunca sermaye artırımı yapmama ve yeni pay satmama taahhüdünde bulunulurken, ayrıca payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca da Garanti BBVA Yatırım tarafından gerçekleştirilecek fiyat istikrarı işlemleri için 300 milyon TL’lik fon oluşturulması planlanıyor. Oluşturulması planlanan bu fon, halka arzın yüzde 54’üne denk geliyor. Halka arzın açıklandığı toplantıda konuşan DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin hali hazırda geniş bir portföye sahip olduğuna dikkat çekti.

YÜZDE 27.2 İSKONTO

“Halka arzını gerçekleştireceğimiz DAP Gayrimenkul Geliştirme, 41 yıldır Türkiye’nin nitelikli konut ihtiyacını karşılamak için sembol eserler üretiyor” diyen Yımaz şunları söyledi: “Portföyümüzde İstanbul Altunizade’deki Validebağ Konakları, Çekmeköy’deki Ormanköy, Nişantaşı’daki Nişantaşı Koru ve önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağımız Levent projesi yer alıyor. Levent’ten sonra farklı bölgelerde de projelerimiz olacak. Fırsatları değerlendiriyoruz. Değerlendirmeye de devam edeceğiz. Bizler de bu noktada, şirketimizin yüzde 15’ini, yüzde 27.2 gibi cazip bir iskonto oranıyla halka arz ediyoruz. Yatırımcıları, hem konut alırken hem de hisse senedine yatırım yaparken bu kazanca ortak olmaya davet ediyoruz.”

GÜÇLÜ SERMAYE VURGUSU

Güçlü bir sermaye yapısına sahip olunduğuna vurgu yapan Yılmaz, “Hali hazırda elindeki tüm projeleri bitirecek finansal güce ve güçlü nakit akışına sahip bir şirketi halka arz ediyoruz. Şeffaflığı ilk günden bu yana şirket anayasasına koymuş bir şirketiz. Tüm bu şeffaflık süreçlerimizin kamu otoritesince de tescillenmesini istedik. Her bir konut satışı bizim için kendi içinde bir halka arz demek. Borsaya kote olmadan önce bunu konut alıcısına anlatıyorduk, şimdi de borsa yatırımcısına anlatacağız” şeklinde konuştu.

‘KONUT ÜRETİMİNDE KORONA MİLAT OLDU’

Konut piyasasında beklentileri iyi analiz ederek üretim yaptıklarına dikkat çeken Ziya Yılmaz, “Korona süreci bir milat. Yüksek katlı, camları açılmayan projelerin artık hayatımızda yeri kalmadı. Öncelik, insanların hayatlarını geçirdikleri evler oldu. Az katlı, geniş balkonlu, teraslı ve bahçeli konutlara önümüzdeki dönemde de inanılmaz bir talep olacak. Biz bu süreci pandeminin en başında gördük ve tüm planlarımızı bu yeni sürece göre şekillendirdik. ‘Sağlıklı ev’ kriterlerinin ilk örneğini Çekmeköy’deki Ormanköy projesinde hayata geçirdik. Şimdi Nişantaşı ve Levent’te de hem lüksü yeniden tanımlıyor hem de sağlıklı ev kriterlerine uygun projeler geliştiriyoruz” şeklinde konuştu. Emlak Konut GYO ile geliştirdikleri konut projelerindeki satış rakamları hakkında bilgi veren Yılmaz, “Ormanköy projesi 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre 1 milyar 84 milyon TL satış cirosuyla Türkiye genelinde ciro şampiyonu oldu. Nişantaşı Koru projesi ise, yine Emlak Konut GYO’nun 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre 818 milyon TL ve 2021 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 1.4 milyar TL satışla ve 2021 yılının tamamında 1.8 milyar TL satışla ciro şampiyonluklarına imza attı” dedi.

İSTİHDAMA KATKI HEDEFİ

Ziya Yılmaz, elde edilecek halka arz geliriyle holding çatısı altında bulunan şirketlerinde özellikle istihdama katkıda bulunacak şekilde yeni yatırımlar için çalışılacağını söyledi. Garanti Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder ise şirketlerin özellikle 2021’de rekor kıran halka açıklık ilgisinin devam ettiğini ifade etti. Ergüder, halka arz tahsisat grupları olarak yüzde 50 oranında bireysel yatırımcı, yüzde 40 yurtiçi kurumsal, yüzde 10 ise yurtdışı kurumsal olarak öngörüleri paylaştı.