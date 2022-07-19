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51 Hazine arazisi için ilana çıkıldı

19.07.2022 - 09:54
51 Hazine arazisi için ilana çıkıldı | Ekonomi Haberleri

Kamu taşınmazlarının yerli ve yabancı yatırımcılara tahsisine ilişkin duyuruda Türkiye genelinde ikisi personel lojmanı, 49’u otel ve günübirlik tesis olmak üzere toplam 51 araziye ilişkin bilgiler yer aldı.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; taşınmazların detay özelliklerine ilişkin şartnameler 27 Temmuz’dan itibaren satışa sunulurken, yatırımcıların 19 Ağustos’a kadar ilgilendikleri arazilerle ilgili başvuruda bulunmaları gerekecek. Girişimciler birden fazla taşınmaza teklifte bulunabilecekler ancak her biri için başvurular ayrı ayrı yapılacak. Toplamda 27 bin 390 yatak yapımı için yatırımcılara tahsis edilecek yerler arasında şu araziler bulunuyor:

“Güney Antalya Turizm alanı içinde, denize sıfır Kemer Çamyuva, Göynük’te biner yataklı; Serik’te 1.200 yataklı otel veya tatil köyü yapımı için büyüklüğü 120 bin metrekareye ulaşan üç ayrı Hazine arazisi tahsis edilecek. Alanya’da ise orman arazilerine 200, 250 ve 400 yataklı otel veya tatil köyü, 18 delikli golf tesisleriyle birlikte yapım karşılığı tahsis edilecek. Yine Belek’te 1.200 yataklı tesis için yaklaşık 1 milyon metrekarelik orman arazisi tahsis edilecek. Bunların yanı sıra Manavgat, Belek ve Side’de orman arazileri günübirlik kullanım için 20 yıllığına tahsis edilecek yerler arasında sıralandı. Gazipaşa’da 700’er yataklı 3 ayrı otel yapımı için tahsis planlanırken; böylece Antalya’nın toplamına 7 bin yataklı 12 otel veya tatil köyü ilave edilmiş olacak. Kemer’de turizm çalışanlarının en önemli sorunları arasında gösterilen ve personelin gayrı insani kalma koşullarını düzeltmek, personel servislerinin yarattığı trafiği önlemek amacıyla da toplam 350 yataklı iki ayrı personel lojmanı yapımı için arazi tahsis edilecek.

BODRUM, ÇEŞME, KUŞADASI

İzmir Çeşme Alaçatı Turizm Merkezi’nde kısmen orman arazisini de içine alacak şekilde 3 ayrı araziye toplamda 1.950 yataklı otel, tatil köyü yapımı için tahsis yapılacak. İzmir Özdere ve Selçuk turizm merkezlerinde biner yataklı dev otellerin de yer aldığı 4 tahsis; Aydın Kuşadası Türkmen Mahallesi’nde bin 200 yataklı; Hatay Arsuz’a bin 200 ve 900 yataklı otel veya tatil köyleri için arazi tahsisi yapılacak. Bodrum Yalıkavak Gündoğan ve Göl Mahallesi ile Yalıçiftliği Kızılağaç ve Torba’da orman arazilerini de içine alacak dört ayrı otel projesi ve günübirlik tesis için tahsis yapılacak.

TARSUS’A GOLF KÖYÜ

Mersin Silifke ve Tarsus’ta ormanı da içine alan arazilere 4 ayrı proje planlandı. Tarsus Kulak Mahallesi’nde ise 2 bin yataklı otel, tatil köyü veya golf kulübünün yanı sıra 18 delikli golf tesisi, 9 delikli antrenman golf tesisi ve lojman yapımı öngörüldü. Yalova Armutlu’da yine bin 650 yataklı iki ayrı proje karşılığında tahsis yapılacak.

ORDU YAYLALARINA 1.500 YATAK

Ordu Çambaşı Yaylası’nda orman arazilerinde 4 projede toplam bin 500 yataklı otel için tahsis yapılırken; Trabzon Akçaabat’ta 400 yataklı; Nevşehir Hacıbektaş’ta 150 yataklı, Niğde Ulukışla’da 200 yataklı termal; Kars Sarıkamış’ta ormanda 200 yataklı iki otel ile günübirlik kullanım tesisi; Erzincan Ergan Dağı’nda 500 yataklı iki otel; Denizli Tavas’ta 300 yataklı bir otel; Bursa Mustafakemalpaşa’da ormana 150 yataklı termal otel; Afyonkarahisar’da bin yataklı iki ayrı otel yatırımı için arazi tahsisi yapılacak.


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