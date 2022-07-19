Fransa ve BAE’den enerji sektöründe işbirliği | Ekonomi Haberleri

Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında enerji sektöründe işbirliği için stratejik bir anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, geçtiğimiz mayıs ayında göreve gelmesinden bu yana düzenlediği ilk yurt dışı ziyaretinde Fransa’nın başkenti Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Fransız hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Fransa ve BAE arasında enerji sektöründe işbirliği için stratejik bir anlaşma imzaladığı duyurularak, anlaşmanın Fransa, BAE veya başka bölgelerde hidrojen, yenilenebilir ve nükleer enerji sektörlerinde ortak yatırım projelerini belirlemeyi amaçladığı aktarıldı. Açıklamada, “Şu anda belirsiz olan enerji bağlamında bu anlaşma, yeni endüstriyel sözleşmelerin yapılmasını sağlayarak, istikrarlı ve uzun vadeli bir işbirliği çerçevesinin önünü açacak” denildi.

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