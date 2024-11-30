500 milyon dolarlık ortak yatırım hamlesi

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Her iki kurum da fona 250 milyon dolarlık katkı sağlayacak. Ağırlıklı olarak ulusal varlık fonları ile işbirliği yapan Umman Yatırım Otoritesi, daha önce de dünyada farklı varlık fonlarıyla benzer ortak girişimler kurmuştu. İspanya, Brunei, Vietnam, Özbekistan, Suudi Arabistan, Katar, Hindistan ve Pakistan ile ortak girişim fonları bulunan Umman Yatırım Otoritesi’nin Türkiye’deki işortağı ise

OYAK oldu.

‘GÜVENİN GÖSTEGESİ’

OYAK’ın alanında örnek bir tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olduğunu ifade eden OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “500 milyon dolarlık fon, ülkemize ve kurumumuza duyulan güvenin göstergesidir. Fon aracılığıyla sadece ülkemizde değil farklı coğrafyalarda stratejik alanlara yatırımlar yapacağız. Umman Yatırım Otoritesi’nin ülkemizin köklü kuruluşlarından OYAK’ı tercih etmesi de önemli bir mesaj” dedi.

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STRATEJİK DEĞERDE

Umman Yatırım Otoritesi Başkanı Abdulsalam bin Mohammed Al-Murshidi ise bu anlaşmanın ülkesinin stratejik değerde yatırımlara olan ilgisini gösterdiğini belirtti. Al-Murshidi, “Umman Yatırım Otoritesi’nin bugüne kadar dokuz kardeş ülkeyle stratejik ortaklıklar kurmasını sağlayan küresel duruşu ve zengin deneyimiyle gurur duyuyoruz” dedi.

Verilen bilgilere göre Umman Yatırım Otoritesi’nin 2023 itibarı ile 51 milyar dolarlık varlığı bulunuyor. Otorite, 50’den fazla ülkede sanayi, havacılık, enerji, madencilik, lojistik, turizm, finansal hizmetler, bilgi ve teknoloji, gıda ve balıkçılık alanlarında yatırımlar gerçekleştiriyor. Edinilen bilgiye göre, OIA-OYAK fonunun ilk yatırımı İskenderun’da ‘Güney Konteyner Port’ olacak. Liman bölgeye hizmet verecek.