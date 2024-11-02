50 milyon Euro’luk yeşil kredi anlaşması

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Kredinin öz tüketim yatırımları için kullanılacağını belirten Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, söz konusu kredinin altı yıl vadeli olduğunu belirtti. Kalyon, “Tüm faaliyetlerimizde çevre ve insan odaklı hareket ediyoruz. Çevreci yaklaşımımız, finans piyasalarında da takdir ve beğeni topluyor. Kredi anlaşması bu alandaki çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacak” dedi.

Kalyon, 2021’den bu yana elektrik tüketiminin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladıklarını ve hedeflerinin şirketin yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmak olduğunu belirtti.