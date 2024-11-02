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50 milyon Euro’luk yeşil kredi anlaşması

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#Turkcell#Euro#Kredi
50 milyon Euro’luk yeşil kredi anlaşması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 04:00

Turkcell, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili hedefleri çerçevesinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ile  50 milyon Euro’luk yeşil kredi sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

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Kredinin öz tüketim yatırımları için kullanılacağını belirten Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, söz konusu kredinin altı yıl vadeli olduğunu belirtti. Kalyon, “Tüm faaliyetlerimizde çevre ve insan odaklı hareket ediyoruz. Çevreci yaklaşımımız, finans piyasalarında da takdir ve beğeni topluyor. Kredi anlaşması bu alandaki çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacak” dedi.

Kalyon, 2021’den bu yana elektrik tüketiminin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladıklarını ve hedeflerinin şirketin yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmak olduğunu belirtti.

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#Turkcell#Euro#Kredi

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