5 bin noktanın yeşil dönüşümüne destek

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Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Uzandaç, “Saha ekibimiz gelişmeleri her gün sahada ilgililerle paylaşıyor. Bu sayede Türkiye endüstrisinde dokunduğumuz yaklaşık 5 bin noktanın yeşil dönüşümüne katkıda bulunmuş oluyoruz” dedi. İstasyonlarda regülasyonlar ve düzenlemeler hakkında bilgilendirme yaptıklarını söyleyen Uzandaç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu noktaların AB Yeşil Dönüşüm Projesi’ne adaptasyonunda etkin rol alıyoruz. Örneğin; müşterilerimizin tercih ettiği ürün portföyünde SKDM’yi destekler çeşitliliği sağlayarak ürün kullanım ve ekipman kullanımında ortalama yüzde 50 iyileştirme sunabiliyoruz. Aynı şekilde sürdürülebilirliğin insan faktörünü ele aldığımızda, yüksek teknolojiye sahip ürün gamımız endüstriyel makine operatörlerinin teçhizat ile alakalı zaman kayıplarını yarı yarıya azaltıyor ve mevcut işgücünün daha sürdürülebilir alanlara kaydırılabilmesini sağlıyor. En efektif ürünün en doğru zamanda, en doğru ekipmana ulaşmasını, mühendislik hizmetlerimiz ile sağlıyoruz. Bu sayede sürdürülebilir yaşam döngüsünde sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz.”