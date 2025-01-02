474 bin km fiber ağ ördü

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Şirketten yapılan açıklamada, fiberleşme oranının yüzde 100’e yaklaştığı Mardin’de, Türk Telekom’un sunduğu erişim hızı kapasitesi 487 Mbps’ye ulaştı. Yeni yılı fiber dönüşüm operasyonları yürüten saha çalışanlarıyla birlikte Mardin’de karşılayan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Kentte LTE mobil baz istasyonu fiberleşmesinde de yüzde 56 ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir değere ulaştık. Amacımız herkes için daha bağlantılı, daha akıllı, daha güvenli ve erişilebilir bir dijital dünya inşa etmek” dedi.

MOBİLDE YÜKSEK HIZ

2025’te de fiber yatırımlarının ve çalışmalarının durmaksızın devam edeceğini belirten Önal, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Fiber altyapımız, 5G teknolojisinin hayatımıza getireceği yeniliklerin temel taşını oluşturuyor. Şimdi fiberdeki gücümüzü mobile aktardığımız yeni bir dönemin içindeyiz. “Fiber Mobilite” adını verdiğimiz, küresel teknoloji rekabetinde ülkemizi öncü yapma hedefimizi de pekiştiren bu stratejiyle, fiberle bağlı LTE mobil baz istasyonu oranımızı yüzde 53’e yükselttik. Mardin’de ise bu oranı yüzde 56’ya taşıdık. Fiber Mobilite oranının Türkiye ortalamasının üzerine çıktığı, medeniyetlerin beşiği olan Mardin’de dijital geleceği inşa etmenin gururunu yaşıyoruz. Mardin’den uluslararası alana yayılan fiber ağımızla bölge coğrafyada da dijital dönüşümün öncüsü oluyoruz. Amacımız herkes için daha bağlantılı, daha akıllı, daha güvenli ve erişilebilir bir dünya inşa etmek.”

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Türkiye genelinde ortalama 300 Mbps’i aşan hız verebilecek altyapı kapasitesine sahip olan Türk Telekom, 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sunuyor.