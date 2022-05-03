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4.5 milyon ton tahıl limanlarda bekliyor

03.05.2022 - 11:33
4.5 milyon ton tahıl limanlarda bekliyor | Ekonomi Haberleri

Dünya Gıda Programı Almanya Direktörü Martin Frick, 4.5 milyon ton tahılın yüklü olduğu gemilerin Ukrayna limanlarından ayrılamadığını ifade etti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Alman Haber Ajansı’na konuşan Frick, yaptığı açıklamada, bekletilen tahıllara dünyanın ihtiyacı olduğu vurguladı. Dünya Gıda Programı’na göre ihracatın yeniden başlayabilmesi için hem insanlara hem limanlara erişimin sağlanması gerekiyor. 24 Şubat’ta başlayan Rusya saldırıları sonrası Ukrayna limanları ticaret için kullanılamazken, Avrupa ülkeleri kara ve demiryolu ile Ukrayna’dan tahıl taşımaya başladı.

ZELENSKİ UYARDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de, süren savaş dolayısıyla tahıl üretimi ile ilgili uyarıda bulundu. Avustralya haber programı 60 Dakika’ya konuşan Zelenski, Rusya’nın Karadeniz’i kontrol ettiğini, gemilerin giriş-çıkışına izin vermediğini belirtti. Rusya’nın ablukası nedeniyle Ukrayna’nın milyonlarca tonluk tahıl kaybı yaşayabileceğini ve bu durumun Avrupa, Asya ve Afrika’da gıda krizine yol açabileceğini söyleyen Zelenski, Rusya’nın Ukrayna ekonomisini tümüyle abluka altına almak istediğini belirtti.

GIDA VE ENERJİ KRİZİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin tüm dünyanın yanı sıra Afrika’da da net şekilde hissedildiğini belirtti. Gıda ve enerji kriziyle mücadele için tüm gereksiz ihracat kısıtlamalarının kaldırılması gerektiğinin altını çizen Guterres, gıda krizinin Ukrayna’nın yanı sıra Rusya ve Belarus’taki buğday üretiminin yeniden dünya pazarına dahil edilmesiyle çözülebileceğini vurguladı. Enerji krizine ilişkin de değerlendirmeler yapan Guterres, yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesinin önemine değindi. “Rusya-Ukrayna savaşı, dünyada ve Afrika’da gıda, enerji ve ekonomik krizi daha da derinleştirdi” diye Guterres, uluslararası finans kuruluşlarının gelişmekte olan ülkeler için acilen borç düzenleme mekanizmalarını devreye sokmaları gerektiğinin altını çizdi.


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