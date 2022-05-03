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Hal Yasası için çalışmalar hızlandı

03.05.2022 - 11:39
Hal Yasası için çalışmalar hızlandı | Ekonomi Haberleri

İki yıldan fazla süredir üzerinde çalışılan ve bir türlü TBMM gündemine getirilemeyen Hal Yasası’na ilişkin çalışmalar hızlandı.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre; daha önce kamuoyunda da yer alan taslak metinde önemli değişiklikler yapıldı. En önemli adım, hallerde ki yer tahsisinde atıldı. Bir işletmenin, hallerde birden fazla alanı olmayacak. Tekel oluşması önlenecek. Ayrıca üretici kooperatifleri için alan tahsisinin arttırılacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, yaş sebze ve meyve fiyatlarındaki artış ve üretecinin gelir kaybı, yıllardan beri ihmal edilen Hal Yasa değişikliğinin yeniden gündeme taşınmasına neden oldu. AK Parti ekonomi kurmayları ve Ticaret Bakanlığı’nın tamamlama aşamasına getirdiği Hal Yasası için sektör toplantıları tamamlandı. Daha önceki taslaktan farklı düzenlemeler yapıldığı ortaya çıktı. Verilen bilgiye göre, sektör temsilcilerinin, ilgili bakanlıklar, yerel yönetimlerin önerileriyle, Hallerde bir kişinin birden fazla işletmesi olamayacak. AK Parti kurmaları, “Hallerde bir kişinin birden fazla işletmesi olduğunda farklı sonuçlar çıkıyor. Kardeşi, amcası, aile boyu işletmecilik yapıyorlar. Kimseye fırsat vermiyorlar. Tekel oluşması fiyatları etkiliyor. Neredeyse mafyavari bir düzen kurulmuş. Yeni taslak ile hallerde kümelenmeye izin verilmeyecek” dedi.

YENİ HALLER AÇILACAK

Teklife göre, büyükşehirlerde yeni alternatif haller kurulacak. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da belediyelere yeni hal kurulması için hazine arazileri dahil, yeni alanlar verilecek. Bu haller kurulurken, belediyelerin üzerindeki yükü hafifletmek için İller Bankası aracılığıyla mali kaynak aktarılması da planlanıyor. Hallere ilişkin yeni kurallar belirlenerek, tedarik zincirinin kırılmaması için önlem alınacak. Doğrudan üretici kooperatiflerine hallerde yer verilecek. İlk taslakta hallerin kapasitesinin yüzde 30’unun üretici birlik ve kooperatiflerine yer ayrılması öngörülüyordu. Bu oranın arttırılması tartışılıyor. Zincir marketlerin doğrudan tarladan değil, hallerden mal alması sağlanacak. Hallerdeki üreticilerin ürünlerinin satışında bazı muafiyetler ve teşviklerin planlandığı belirtiliyor. KDV alınmaması gibi öneriler bulunuyor. Teklifle, hallerin yönetimleri de yeniden şekillendirilecek. Belediyelerin ağırlığı artırılacak. Özellikle denetim konusunda yeni önlemler alınacağı ve cezalar öngörüldüğü belirtiliyor.


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