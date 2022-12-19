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400 milyon Euro’luk sürdürülebilir kaynak

19.12.2022 - 10:50 | Son Güncelleme :
400 milyon Euro’luk sürdürülebilir kaynak | Ekonomi Haberleri

Vakıfbank, yurtdışından temin edilen, sürdürülebilirlik kriterlerine dayalı 400 milyon Euro tutarında yeni bir teminatlı fonlama işlemi gerçekleştirdi.

2 yıl vadeli yeni işlemin, Türk bankaları arasındaki en büyük montanlı teminatlı fonlama anlaşması olma özelliği taşıdığı belirtilirken; reel sektöre sağladıkları krediler aracılığıyla oldukça geniş bir çevresel ve sosyal etki alanı yarattıklarını belirten VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Güçlü bir finansal performansın yanı sıra doğrudan ve dolaylı olarak bıraktığımız karbon ayak izimizi azaltma amacımız ve sürdürülebilir finansman alanında attığımız adımlar, her zaman ajandamızın ilk sırasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma işlemlerinin toplam yurt dışı fonlamamız içindeki payını artırmak için alternatifleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerimizin bir göstergesi olarak yeşil konut, çevre dostu taşıt, kadın ve genç girişimcilere kullandırılacak krediler gibi alt kategorileri içeren çevresel ve sosyal temalı yeni kredi kullandırımlarını teminatlı fonlama işlemimizin performans kriteri olarak belirledik. Bundan sonraki süreçte de sürdürülebilir bankacılık alanında ve sürdürülebilir finansman kaynaklarına erişimde öncü rol oynayarak Türk bankacılık sektörüne bu anlamda katkı sağlamak, stratejik hedeflerimizin başında gelmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.


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