400 dolarla başladı şimdi 6.5 milyon dolar kazanıyor! Yatırım teklifleri yağdı

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Charlotte Trecartin, Illinois Üniversitesi'nden mezun olduktan kısa bir süre sonra aylık 400 dolar karşılığında bir TikTok koçu tuttuğunu söylüyor.

Trecartin kişisel markasını büyütmeye çalışmıyordu. Koçun rehberliğinde Trecartin, su şişesi aksesuarı şirketi CharCharms hakkında günde üç kez paylaşım yapmaya başladı. Hesabı 80 bin takipçiye ulaştı ve bugün CharCharms ürünlerinin satıldığı Dick's Sporting Goods ve Target gibi perakendecilerin dikkatini çekti.

SAÇMALIK DENDİ, İLGİ GÖRDÜ

Şu anda 25 yaşında olan Trecartin, Cuma günü yayınlanan bir bölümde ABC'nin “Shark Tank” programına su şişelerine takılan pipetler, pipet başlıkları ve takılar ve keseler içeren bu ürünleri getirdi. Yatırımcı jüri üyesi Kevin O'Leary'nin “Piyasada bunun gibi bir sürü saçmalık var” diyerek şüpheyle yaklaştığı ürünler, kısa sürede ilgi gördü.

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Yine de Trecartin, CharCharms'ın geçen yıl çekimler sırasında milyonlarca kar elde etme yolunda ilerlediğini söyledi. Trecartin 2024 yılı için kesin kar rakamlarını paylaşmayı reddetti ama CNBC Make It'e işletmesinin geçen yıl 6,5 milyon dolar gelir getirdiğini söyledi.

YATIRIMCIYLA ALAY EDİLDİ

Konuk jüri Kendra Scott, O'Leary'ye “Hala bunun saçmalık olduğunu mu düşünüyorsun dostum?” diye sordu.

Trecartin, programın jüri üyelerinden CharCharms'ın yüzde 10'u karşılığında 300 bin dolar istedi ve işin kendisi kadar “bana yatırım yapacak” bir “ortak” istediğini söyledi.

O'Leary, dağıtımla ilgili endişelerini gerekçe göstererek yüzde 25 için 300 bin dolar teklif etti. Daymond John, büyük markalarla lisanslama konusunda fırsatlar gördüğünü söyleyerek yüzde 20 için 300 bin dolar teklif etti.

İKİ YATIRIMCI TEKLİF VERMEKTEN KAÇINDI



Trecartin'in TikTok koçuyla çalışmasının en önemli iki çıkarımı olduğunu söylüyor ve şunları ekliyor: Sık sık yayınlayın ve belirli nişleri takip etmek isteyen kullanıcıları çekmenin bir yolu olarak videolarını düzenlemek için oynatma listelerini kullanın.

Bu dersler CharCharms'ın müşteri tabanını büyütmesine yardımcı oldu. Ancak kendi adını taşıyan mücevher markasının kurucusu ve CEO'su olan Scott, aksesuarların pratikliği konusunda endişeliydi. Scott "Altı çocuklu bir anne olarak, her gün kayıp eşya bürosunda su şişeleriyle uğraşıyoruz.

Bu sadece kaybedecekleri daha fazla şey demek" dedi.



Scott yatırım teklifi yapmayı reddetti. Piyasayı çok iyi bilmediğini söyleyen Lori Greiner da öyle. Mark Cuban da değerlendirmeden çekildi, ancak Trecartin'e John ve O'Leary'nin tekliflerinin “yağmacı” olduğunu söyledi.

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Cuban, "İster yüzde 20 ister yüzde 25 olsun, onlara kâr üzerinden bir çek yazacaksınız" dedi.

Trecartin, O'Leary ve John'a CharCharms'ın yüzde 12,5 hissesini teklif etti. O'Leary teklifini yüzde 20'ye, John ise yüzde 17,5'e düşürdü. Her ikisi de şirketinin yüzde 15'inden fazlasını vermek istemeyen Trecartin için çok yüksekti.

Sonuçta bir anlaşma yapmadan programdan ayrıldı. Ancak CharCharms'ın satışları bölümün yayınlanmasından bu yana geçen dört gün içinde arttı ve Trecartin yeni perakendeci ve lisanslama fırsatlarını değerlendirdiğini söylüyor.

Trecartin "Aslında aklıma başka bir markanın gelmesini umuyorum, böylece Shark Tank'e tekrar başvurabilirim.” dedi.