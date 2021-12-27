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300 bin virajına kur freni

27.12.2021 - 09:55
300 bin virajına kur freni | Ekonomi Haberleri

Kurlardaki sert düşüş hem vatandaşa hem de sektöre derin bir nefes aldırdı. Eylül ayından bu yana yüzde 50 artan araç fiyatları bir haftada ortalama yüzde 20 azaldı. Kurlar düşmeseydi 300 bin liranın altında sıfır otomobil kalmayacak, sıfır araca ulaşmak iyice zorlaşacaktı. Böylece, markalar yılın en keskin virajını fiyatları frenleyerek alabildi.

Taylan Özgür Dil'in Hürriyet'teki haberine göre; otomotiv markaları hafta başında, 20 lira seviyesinden işlem gören Euro nedeniyle fiyatlarını yeniden güncellemeye hazırlanıyordu. Yapılacak güncellemeyle Türkiye’de 300 bin liranın altında otomobil kalmayacak, ÖTV matrahlarının da etkisiyle otomobile ulaşmak erişilemez bir hal alacaktı. Ancak, açıklanan ‘TL korumalı mevduat’ sonrası kurlarda yaşanan sert düşüş otomotiv markalarının yılın en ‘keskin’ virajını fiyatları frenleyerek almasını sağladı. Böylece, Eylül ayından bu yana ortalama yüzde 50 artan sıfır araç fiyatları ortalama yüzde 20 düşmüş oldu.

İLK GÜNDEN BAŞLADI

Kurlardaki düşüşü fiyatlara yansıtan ilk sektörlerden birisi otomotiv sektörü oldu. Öyle ki, yeni ekonomi araçlarının açıklandığı günün hemen ertesinde Hyundai, Peugeot, Opel ve Citroen gibi markalar fiyatlarını aşağı yönlü güncelledi. 20 liraya ulaşan Euro üzerinden listesini güncellemek üzere olan Fiat bu kararından vazgeçti. Haftanın devamında Alfa Romeo, BMW, Fiat, Ford, Jeep, MG, Suzuki ve Volkwagen markaları bazı modellerinde indirim yaptı. Yapılan indirimin tutarı kimi otomobil modellerinde ÖTV matrahının da etkisiyle 150 bin lirayı buldu.

YÜZDE 35 İNDİRİM

Haftanın başında yüksek kurun etkisiyle yüzde 50’lik ÖTV diliminde ve 300 bin liranın altında yalnızca Fiat Egea’nın en baz donanımlı seçeneği kalmıştı. Yapılan indirimler özellikle yüzde 50 ÖTV dilimine girebilecek modellerde hemen etkisini gösterdi. Örneğin, 368 bin 600 liraya ulaşan Hyundai i10’un fiyatı yüzde 35 indirimle 240 bin 700 lira oldu. Renault Clio’nun başlagıç fiyatı da yüzde 32 düşerek 361 bin liradan 247 bin liraya geriledi. Fiat Egea Cross’un fiyatı ise 330 bin lira seviyesinden 266 bin 900 lira seviyesine çekildi.

‘TÜKETİCİ KALDIRAMAZDI’

Yapılan indirimlerin Aralık satışlarına etkisi ise gerek arzdaki sıkıntı gerekse bu aya ait satışların büyük bölümünün yapılması nedeniyle sınırlı kalacak. Ancak, Euro kurunun 20 lira seviyelerinden dönmesi markaların 2022 planları için önem teşkil ediyor. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce, otomotiv sektörünün hızlı reaksiyon göstermesinde ‘rekabet’ ve ‘uzun vadeli bakış açısı’ olmak üzere iki ana etken olduğunu söyledi. Erce, “Kurlar düşmeseydi, maliyetler araç fiyatlarına yansıyacak sektörde iş yapmak zorlaşacaktı. Yüzde 25-30 gibi artışları tüketicinin kaldırması kolay değildi” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ ELE YANSIMADI

Sıfırdaki indirimlerin ardından vatandaşın en merak ettiği konu ikinci el araç fiyatları oldu. Ancak, ikinci el araç piyasasında fiyatlar beklenildiği gibi düşmedi. Sektör temsilcileri ikinci el fiyatlarının düşmesi için 2022’yi işaret etti. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “İkinci el araç piyasası durma noktasına geldi. Fiyatların geri gelmesi sıfırdaki gibi dünden bugüne yaşanmayacak. Minimum 20-25 gün gibi süre gerekiyor” diye konuştu. Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu ise, “Aralık ayında ikinci el piyasasını, sıfır araçlardaki fiyat politikaları belirleyecek. Ayın son haftasında tüketici ve satıcılar piyasayı gözlemlemeyi tercih edecek. Kur hareketlerinin yavaşlaması, sıfır araçların temin durumu ve 2022 model araçların baz fiyatlarındaki artışlar ilerleyen günlerde ikinci el pazarını şekillendirecek” dedi.


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