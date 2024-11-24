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30.5 milyar TL’lik deprem kredisi

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Deprem#Kredi
30.5 milyar TL’lik deprem kredisi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 04:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında dokuz destek paketiyle 70 milyar liralık kredi imkânını işletmelerin kullanımına açmıştı. Bu kapsamda, 8 Kasım itibarıyla 20 bin 234 kredi işleminde 59 milyar liralık kredi kullandırıldı.

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Bakanlık, paketlerle 30.5 milyar liralık kredinin depremden etkilenen işletmelerin kullanımına ayrıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, girişimcilik ekosisteminin de desteklenmeye devam ettiği vurgulandı. Yenilikçi, teknoloji odaklı ve hızlı büyüme potansiyeline sahip girişimlerin desteklenmesi amacıyla Bakanlığın ortaklığındaki Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu ile Tech-InvesTR Programı kapsamında girişim sermayesi fonlarına yaklaşık 925 milyon lira kaynak aktarıldı. Bu fonlarla 247 girişim şirketine yatırım yapıldı.

Girişim sermayesi fonları aracılığıyla teknoloji odaklı girişimcilerin desteklenmesi için de Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde 50 milyon dolar büyüklüğünde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Üst Fonu faaliyete geçirildi. 

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Deprem#Kredi

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