30.5 milyar TL’lik deprem kredisi

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Bakanlık, paketlerle 30.5 milyar liralık kredinin depremden etkilenen işletmelerin kullanımına ayrıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, girişimcilik ekosisteminin de desteklenmeye devam ettiği vurgulandı. Yenilikçi, teknoloji odaklı ve hızlı büyüme potansiyeline sahip girişimlerin desteklenmesi amacıyla Bakanlığın ortaklığındaki Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu ile Tech-InvesTR Programı kapsamında girişim sermayesi fonlarına yaklaşık 925 milyon lira kaynak aktarıldı. Bu fonlarla 247 girişim şirketine yatırım yapıldı.

Girişim sermayesi fonları aracılığıyla teknoloji odaklı girişimcilerin desteklenmesi için de Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde 50 milyon dolar büyüklüğünde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Üst Fonu faaliyete geçirildi.