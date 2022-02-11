  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • 3’lü ekonomi paketi yarın açıklanıyor
‹ Önceki Haber ABD'de işsizlik maaşı başvuruları üç haftadır düşüyor ABD'de işsizlik maaşı başvuruları üç haftadır düşüyor Sonraki Haber › Konut fiyatına maliyet etkisi Konut fiyatına maliyet etkisi

3’lü ekonomi paketi yarın açıklanıyor

11.02.2022 - 09:35
3’lü ekonomi paketi yarın açıklanıyor | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati üç ayaktan oluşan paketi cumartesi (yarın) günü açıklayacak. Nebati, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli paketi kamuoyuna detayları ile anlatacak.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Bakan Nebati cumartesi günü İstanbul’da saat 14.00’te yapacağı toplantıyla açıklayacağı pakette ilk etapta son dönemdeki fiyat artışlarının önüne nasıl geçileceğine yönelik tedbirleri sıralayacak. Paketin ikinci ayağında yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılması modeli duyurulacak.

250-350 milyar dolar karşılığı olan altın için vatandaş kaç gram altın getirirse buna karşılık bir sertifika verilmesi, istenildiğinde geri alınmasına imkân sağlayacak bir sistem planlandığı belirtiliyor. Nebati’nin açıklayacağı pakette reel sektöre KGF üzerinden verilecek 60 milyar liralık kredi paketinin detayları da yer alacak. Üç ayrı kefaletli paket; KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimini sağlamak amacıyla kullandırılacak “İşletme Harcamalarında Kartlı Ödeme Desteği”, kalkınma planlarındaki öncelikli sektörlerden başlayarak, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalara kullandırılacak “Yatırım Destek Paketi” ve döviz kazandırıcı faaliyet yürüten KOBİ’lere kullandırılacak olan “İhracat Destek Paketi” olarak sıralanmıştı. Nebati’nin dile getirdiği kamu bankalarının sermaye arttırımı sürecinde de sona gelindi. Vakıfbank ve Halkbank, KAP’a yaptıkları açıklamalarla 13.4 milyar liralık sermaye arttırımı kararlarını duyurdu. Halkbank’tan elde edilecek fonun kullanım yerine yönelik, “İhraçtan elde edilecek sermaye arttırım tutarı ve hisse senedi ihraç primleri, reel sektörün uygun şartlarda finansman ihtiyacının sağlanması amacıyla bankamızca kullandırılacak krediler ve bankacılık hizmetlerine kaynak temininde kullanılacaktır” denildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.051 Değişim: 0,61% Hacim : 32.132 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.992 11.02.2022 Yüksek 2.053
Açılış: 2.023
13,5030 Değişim: -0,09%
Düşük 13,4400 11.02.2022 Yüksek 13,5686
Açılış: 13,5151
15,3341 Değişim: -0,84%
Düşük 15,2812 11.02.2022 Yüksek 15,4711
Açılış: 15,4646
808,22 Değişim: 1,81%
Düşük 789,12 11.02.2022 Yüksek 810,84
Açılış: 793,85
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.