29 otomotivÂ markasÄ±Â 83 yeniÂ modeliniÂ getirecek...Â Ä°ÅŸte yeni yÄ±lÄ±n yeni modelleri

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2024 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye pazarÄ±nda faaliyet gÃ¶steren otomotiv markasÄ± sayÄ±sÄ± 57â€™ye Ã§Ä±karken, bu markalar sene boyunca toplamda 350 ana modelini satÄ±ÅŸa sundu. Pazarda artan Ã§eÅŸitlilik satÄ±ÅŸlara da olumlu yansÄ±dÄ±. Resmi rakamlar henÃ¼z aÃ§Ä±klanmadÄ± ancak geÃ§en yÄ±lÄ±n tamamÄ±nda 1.2 milyon adedin Ã¼zerinde binek otomobil ve hafif ticari araÃ§ satÄ±ÅŸÄ± bekleniyor. AynÄ± dÃ¶nemde binek otomobil satÄ±ÅŸlarÄ± iÃ§erisinde bataryalÄ± elektrikli araÃ§larÄ±n payÄ± yaklaÅŸÄ±k 95 bin adedi buldu. Bu yÄ±l, yani 2025â€™te ise markalar TÃ¼rkiyeâ€™ye adeta yeni model yaÄŸdÄ±racak.

VW, KIA VE FORDâ€™DAN MODEL YAÄžMURU

HÃ¼rriyetâ€™in otomotiv markalarÄ±ndan derlediÄŸi gÃ¼ncel verilere gÃ¶re 2025 yÄ±lÄ±nda 29 otomotiv markasÄ± toplamda 83 yeni otomobil ve hafif ticari modelini TÃ¼rkiyeâ€™de satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karacak. Bu modellerin 37â€™si yani yarÄ±ya yakÄ±nÄ± tamamen elektrikli modellerden oluÅŸacak. Az sayÄ±da model getiren diÄŸer birkaÃ§ marka ile birlikte 2025 yÄ±lÄ±nda pazara girecek yeni otomobil ve hafif ticari araÃ§ sayÄ±sÄ±nÄ±n 90â€™a ulaÅŸmasÄ± bekleniyor. Bu dÃ¶nemde en Ã§ok yeni model getiren marka 3â€™Ã¼ tamamen elektrikli 8 yeni model ile Volkswagen. Alman Ã¼reticiyi, 6 yeni ve elektrikli model ile Ford markasÄ± izlerken, uzun sÃ¼redir sessizliÄŸini koruyan Audi markasÄ± da toplam 6 yeni modelini 2025 boyunca TÃ¼rkiyeâ€™ye getirmeyi planlÄ±yor. GÃ¼ney Koreli Ã¼retici KIA da 3â€™Ã¼ tam elektrikli 6 yeni model ile bu gruba katÄ±lÄ±yor.

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NO8

YÃœZDE 43.93 MTV ARTIÅžI RESMÄ°LEÅžTÄ°

Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Veraset ve Ä°ntikal Vergisi Kanunu Genel TebliÄŸi, Motorlu TaÅŸÄ±tlar Vergisi Genel TebliÄŸi, HarÃ§lar Kanunu Genel TebliÄŸi ve Gelir Vergisi Genel TebliÄŸi, Resmi Gazeteâ€™nin dÃ¼nkÃ¼ mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±. Buna gÃ¶re, Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca 2025 yÄ±lÄ±nda uygulanacak vergi, harÃ§ ve diÄŸer maktu tutarlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. 2024 yÄ±lÄ± iÃ§in yeniden deÄŸerleme oranÄ± yÃ¼zde 43.93 olarak gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ ve Vergi Usul Kanunu Genel TebliÄŸi ile kasÄ±m ayÄ±nda ilan edilmiÅŸti. MTV dahil Ã–TV ve vergi oranlarÄ±nÄ±n hiÃ§ birinde CumhurbaÅŸkanÄ± indirim yetkisi kullanÄ±lmadÄ±. BÃ¶ylece yeni yÄ±lda MTV artÄ±ÅŸ oranÄ± da yÃ¼zde 43.93 ÅŸeklinde resmileÅŸti.

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ELROG

1-3 YAÅžTA YENÄ° TUTARLAR

Buna gÃ¶re, 2025 yÄ±lÄ±nda motor silindir hacmi 1.3 litreye kadar otomobillerden alÄ±nacak MTV tutarÄ± 4 bin 33 TLâ€™den 5 bin 803 TLâ€™ye Ã§Ä±kacak. Motor silindir hacmi 1.3 litre ila 1.6 arasÄ±nda olan otobillerden alÄ±nacak MTV tutarÄ± 7 bin 26 TLâ€™den 10 bin 112 TLâ€™ye yÃ¼kselirken, 1.6 litre ila 1.8 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen motor silindir hacmi iÃ§in Ã¶denecek tutar 12 bin 414 TLâ€™den 17 bin 886 TLâ€™ye Ã§Ä±kacak. 2025 yÄ±lÄ±nda Ã¶denecek en yÃ¼ksek MTV tutarÄ± ise 230 bin 698 TL olacak.

ARRIZO 8

TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok satan otomobillerden Fiat Egea iÃ§in Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l Ã¶denecek MTV tutarÄ± 10 bin 112 TLâ€™ye yÃ¼kselirken, 1.0 litre motor hacmine sahip Renault Clio iÃ§in Ã¶denecek tutar 5 bin 803 TLâ€™ye ulaÅŸacak. Toyota Corollaâ€™nÄ±n 1.5 litrelik benzinli motoru iÃ§in Ã¶denecek tutar da yine 10 bin 112 TL seviyesindeyken, 1.8 litrelik hibrit motorlu versiyonu iÃ§in Ã¶denecek tutar 17 bin TLâ€™yi bulacak.

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ENGELLÄ° ARACINDA LÄ°MÄ°T 2.9 MÄ°LYON TL

Engelli vatandaÅŸlarÄ±n yararlandÄ±ÄŸÄ± gelir vergisi indirimi tutarlarÄ± da yeniden deÄŸerleme oranÄ±yla artÄ±rÄ±ldÄ±. Gelir Vergisi Kanunuâ€™na gÃ¶re Ã¼cret geliri ve serbest meslek kazancÄ± elde eden engelli vatandaÅŸlarÄ±n gelirlerinin bir kÄ±smÄ±, engellilik indirimi yoluyla vergi dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±. Engelli vatandaÅŸlara uygulanan aylÄ±k vergi indirimi tutarlarÄ± yeniden deÄŸerleme oranÄ±nda artÄ±rÄ±ldÄ±. Engellilik derecesine gÃ¶re, aylÄ±k 1.700, 4 bin ve 6 bin 900 lira olan indirim tutarlarÄ±, sÄ±rasÄ±yla 2 bin 400, 5 bin 700 ve 9 bin 900 liraya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca, 2024 yÄ±lÄ±nda 1 milyon 591 bin 200 TL olan Ã–TV istisnasÄ± tutarÄ±, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 2 milyon 290 bin 200 liraya yÃ¼kseltildi.

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Ä°ÅžTE 2025 YILINDA TÃœRKÄ°YEâ€™YE GELECEK YENÄ° MODELLER

-Alfa Romeo: Tonale Ã–zel Seri, Junior Q4.

- Alpine: A290 (Haziran 2025).

- Aston Martin: Vantage, MakyajlÄ± DBX 707, DB12 Ã–zel Seri, Vanquish ve Valhalla.

- Audi: A5 (Ocak 2025), A6, Q6 e-tron ve Audi Q5 (ilk Ã§eyrek), A7 ve Q3 (Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrek).Â Â Â Â Â

- BMW: 220 Gran Coupe (ilk Ã§eyrek), MakyajlÄ± iX, M5 Touring PHEV ve X3 20d xDrive (ikinci Ã§eyrek), X3 20 (Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrek).

- BYD: SEALION 7 (Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrek).

- Chery: Arrizo 8 (ilk Ã§eyrek).

- Citroen: C3 ve C3 Aircross (ilk yarÄ±yÄ±l).

- DS: NÂ°8 (sonbahar).

- FIAT: Grande Panda, Scudo Combi, Scudo Kamyonet ve Ulysse.

- Ford: E-Transit Custom ve E-Tourneo Custom (ilk Ã§eyrek), Capri, Explorer, Puma Gen-E ve E-Transit Courier (ikinci Ã§eyrek).

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- Honda: Civic (Ocak 2025).

- Hyundai: INSTER ve INSTER Cross (Mart 2025), IONIQ 9 (Haziran 2025) ve IONIQ 6 (EylÃ¼l 2025).

- Jaecoo: 5 ve 8 (ikinci yarÄ±yÄ±l)

- Jeep: Compass Ã¶zel seri, Avenger 4xe ve yeni Compass.

- KIA: MakyajlÄ± Sportage (Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrek), EV4, EV5, Ceed HB, PV5 ve MakyajlÄ± Stonic (dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§eyrek).

- Mercedes-Benz: Maybach SL (ikinci Ã§eyrek), V-Serisi Marco Polo (ikinci yarÄ±yÄ±l) ve Elektrikli CLA (Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrek).

- MG: 7 (Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrek)

- MINI: John Cooper Works, Cooper Cabrio, Cooper S Cabrio ve John Cooper Works Cabrio (ilk Ã§eyrek).

- Opel: Grandland (Ocak 2025), Frontera (ilkbahar).

- Porsche: 911 (ilk Ã§eyrek)

- Renault: 5 (MayÄ±s 2025) ve MakyajlÄ± Austral (Haziran 2025).

- Rolls-Royce: Ghost SeriesÂ ll (ikinci Ã§eyrek).

- Skoda: Kodiaq RS (ilk Ã§eyrek), Elroq, Enyaq ve Enyaq Coupe (ikinci Ã§eyrek).

- Suzuki: E-Vitara (son Ã§eyrek).

- Tesla: Model Y Juniper ve Model Q.

- Togg: T10F ve T10X AWD.

- Volkswagen: ID.3 ve Tayron (ilk Ã§eyrek), ID.Buzz Pure ve ID.Buzz GTX (Ocak 2025), California (Mart 2025), Multivan ve Caravelle (Nisan 2025), Transporter CityVan (MayÄ±s 2025).

- Volvo: XC90 (ilk Ã§eyrek), EX30 (Haziran 2025).

NOT: Teslaâ€™nÄ±n iki modeli henÃ¼z teyit edilmemiÅŸ ancak 2025â€™te geleceÄŸi tahmin edilen modellerdir. YÃ¼ksek adetli satÄ±ÅŸlar yapan markalar arasÄ±nda bulunan Nissan ve Toyotaâ€™dan bilgi alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±r. AralÄ±k sonu itibarÄ±yla satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kan Cupra Born ve Terramar ile VW ID.4 ve ID.7 gibi modeller 2025 listesine eklenmemiÅŸtir.Â

BAZI MARKALAR GETÄ°REMEYECEK

2025 yÄ±lÄ±nda Ã§oÄŸunluÄŸu Ã‡in ve Japon menÅŸeili olmak Ã¼zere bazÄ± markalar tebliÄŸe takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in elektrikli veya Plug-In Hybrid (ÅŸarj edilebilir hibrit) modellerini TÃ¼rkiyeâ€™ye getiremeyecek. Ã–rneÄŸin, Ã‡inli Neta TÃ¼rkiyeâ€™deki satÄ±ÅŸ faaliyetlerini geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l tamamen durdurdu. Yine Farizon, HONGQI, LYNK & CO gibi markalar da bu sene araÃ§larÄ±nÄ± getiremeyecek markalar arasÄ±nda. Chery, MG, Honda, Toyota ve Lexus gibi markalar ise benzinli, dizel ve hibrit modellerini getirebilirken; yÃ¼zde 100 elektrikli veya PHEV modellerini 2025 yÄ±lÄ±nda da muhtemelen pazara sunamayacaklar. Sadece bu markalar deÄŸil, Ã‡inâ€™de Ã¼retim yapan Volvo, BMW gibi markalar da bazÄ± araÃ§larÄ±nÄ± TÃ¼rkiyeâ€™ye getiremiyor. HatÄ±rlanacak olursa, Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, AB ve STA Ã¼lkeleri dÄ±ÅŸÄ±ndan ithal edilen elektrikli araÃ§lar iÃ§in zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ÅŸartlarÄ±n kapsamÄ±nÄ± geniÅŸletmiÅŸ ve ÅŸarj edilebilir hibrit (PHEV) araÃ§larÄ± da bu kapsama eklemiÅŸti. Zorunlu tutulan ÅŸartlar arasÄ±nda 7 bÃ¶lgede 20 servisin bizzat aÃ§Ä±lmasÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™de yerleÅŸik yetkili temsilci bulundurulmasÄ± ve Ã§aÄŸrÄ± merkezi kurulmasÄ± gibiÂ maddeler yer alÄ±yor.