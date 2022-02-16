  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • 27.3 milyarlık satış hedefliyor
‹ Önceki Haber Kripto paralarda hızlı yükseliş! İşte nedeni Kripto paralarda hızlı yükseliş! İşte nedeni Sonraki Haber › 1 milyonuncu traktör banttan indi 1 milyonuncu traktör banttan indi

27.3 milyarlık satış hedefliyor

16.02.2022 - 09:55
27.3 milyarlık satış hedefliyor | Ekonomi Haberleri

Emlak Konut GYO geçen yılın son çeyreğinde başlattığı konut üretim hamlesine bu yıl da devam edecek. Şirket, anahtar teslim kendi projelerini üretirken, bir yandan da özel sektörle yaptığı ‘arsa karşılığı gelir paylaşım modelli’ projelerini sürdürecek.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; 2022 yılında gelir paylaşımı modeli ile 6 adet ve anahtar temsil modeli ile 10 adet ihale gerçekleştirmeyi planlayan Emlak Konut GYO, toplamda 16 ihale gerçekleştirmiş olacak. Konut üretiminin talebin gerisinde kaldığı bu dönemde bu projelerle piyasanın hareketlenmesi ve diğer geliştiricilere cesaret verilmesi hedefleniyor. Şirket yeni projeler üretirken 2022’deki satış hedeflerini de belirledi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre Emlak Konut GYO bu yıl toplam 27 milyar 355 milyon 801 bin 307 TL’lik satış hedefliyor.

1.4 MİLYAR TL KÂR

Emlak Konut’un net karının ise 1 milyar 440 milyon TL olabileceği öngörülen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı, “Şirketimizin 2022 yılında, devam etmekte olan ve geliştirilmesi hedeflenen projelerden, 1. çeyrekte; 101 bin 462 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 3 milyar 192 milyon 872 bin 656 TL satış değeri, 2. çeyrekte; 212 bin 560 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 6 milyar 17 milyon 636 bin 309 TL satış değeri, 3. çeyrekte; 259 bin 959 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 7 milyar 470 milyon 36 bin 756 TL satış değeri, 4. çeyrekte; 398 bin 859 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 10 milyar 675 milyon 255 bin 586 TL satış değeri, toplamda ise; 972 bin 840 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 27 milyar 355 milyon 801 bin 307 TL satış değerine ulaşacağımızı hedeflemekteyiz.”


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.051 Değişim: 0,65% Hacim : 13.360 Mio.TL Son veri saati : 14:08
Düşük 2.041 16.02.2022 Yüksek 2.058
Açılış: 2.050
13,6398 Değişim: 0,34%
Düşük 13,5716 16.02.2022 Yüksek 13,6479
Açılış: 13,5941
15,5287 Değişim: 0,51%
Düşük 15,4262 16.02.2022 Yüksek 15,5438
Açılış: 15,4492
813,24 Değişim: 0,36%
Düşük 808,91 16.02.2022 Yüksek 815,30
Açılış: 810,35
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.