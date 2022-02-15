Kripto paralarda hızlı yükseliş! İşte nedeni | Bitcoin Haberleri

Rusya-Ukrayna krizinin etkisiyle zayıf seyreden kripto paralar, son gelen haberlerin ardından yükselişe geçti. Bitcoin yüzde 5'in üzerinde değerlenerek 44 bin dolar sınırını aşarken, Ethereum ise yüzde 8 değer kazandı. Kriptomeda Kurucusu Eray Dengiz ve Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü kripto paralarda yaşanan yükselişi değerlendirdi.

Güne sakin başlayan kripto paralarda ibre gelen son haberlerle yukarıya döndü. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelerde tatbikatlarını sürdüren Güney ve Batı askeri bölgelerindeki bazı birliklerin kendi ana üslerine dönmeye başladığını aktararak, 'Muharebe eğitim faaliyetleri tamamlandıkça birlikler her zamanki gibi kendi üslerine dönüşlerini gerçekleştirmeye devam edecek. Söz konusu birlikler demir yolu ve kara yolu ile bağlı bulundukları garnizonlara dönmek için gerekli yüklemeleri yapmaya başladı' dedi. Söz konusu açıklama ilk önemli gelişme olarak kripto para piyasalarını rahatlattı.

İkinci önemli gelişme ise Rusya Dışişler Bakanı Lavrov'un açıklamaları oldu. Rus Bakan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair raporları 'bilgi terörizmi' olarak nitelendirdi.

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Yaşanan gelişmeler ile güne sakin başlayan kripto para piyasaları da hareketlendi. Bitcoin yüzde 5 değer kazanarak 44 bin 200 dolar seviyesine yükseldi. Bitcoin'in ardından ikinci sırada gelen Ethereum ise yaklaşık yüzde 8 yükseldi. Kripto para bu yükseliş ile 3 bin 100 dolar seviyesine yükseldi.

FİNANSAL PİYASALARA MORAL BULDU

Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

Rusya Parlamentosu'nun alt meclisi Duma'nın, Ukrayna’daki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlıklarının onaylanması ve Rus Savunma Bakanı'nın Ukrayna sınırında konuşlanmış bazı birliklerinin tatbikat ardından üslerine geri çekildiklerini söylemesi finansal piyasalara moral oldu.

Biliyoruz ki tatbikat sonrası üsse dönmek olağan bir durum ve buna ek olarak NATO'nun da 'gerginlik azalmadı, saldırı hala mümkün, henüz bir çekilme göremiyoruz' açıklamaları piyasalarda kısa bir bahar havasına neden oldu.

Gerginliğin artmasından bu yana altın yükselirken, Bitcoin ise 41 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Aynı zamanda ABD'de son açıklanan ÜFE'deki beklenmedik artışla, mart ayında politika faizini 50 baz puan artırabileceği olasılıklarının yükselmesi, Bitcoin'in yakın gelecekte hem jeopolitik krizlere hem de beklenmedik faiz artışlarına göğüs germek zorunda kalması anlamına gelebilir.

Bugünkü hareketlerinde de 45 bin dolar seviyesini göremeden NATO'nun Ukrayna açıklamaları ve ABD ÜFE verisi ardından gerilemeye koyuldu. Ukrayna’ya yarın gece 3’te saldırı olacağı bilgisi bir kez daha NATO tarafından sıcak tutulunca, Putin’in bu konuyu alevlendirmede atmayacağı her adım piyasayı sakinleştirecektir.