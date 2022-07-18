26 yılın en sert freni | Ekonomi Haberleri

Otomotiv sektörü yılın ilk yarısında tedarik sorunları nedeniyle yeterli sayıda araç üretemedi. Dünyada bayiler boş kaldı, satışlar geriledi. Haziran ayında binek araç satışları Avrupa’da yüzde 15.4, İngiltere yüzde 24 daralarak 1996 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü. Çin ise vergileri yüzde 5’e kadar düşürerek pazarı ayakta tutabildi.

Hürriyet gazetesinden Taylan Özgür Dil'in haberine göre; çip krizi, Çin’deki karantina önlemleri ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tedarik zincirlerinde büyük problemler yaşayan otomotiv sektörü, yılın ilk yarısında yeteri kadar yeni araç üretemedi. Dünyanın en büyük araç pazarlarında bayiler boş kaldı. Üzerine, dünya çapındaki yüksek enflasyon ve petrol fiyatlarındaki sıçramayla tüketici taleplerinin ertelenmesi de eklenince haziran ayında otomobil satışları adeta çakıldı. ABD, Avrupa ve İngiltere’de otomobil satışları rekor seviyelerde gerilerken, Çin pazarı teşviklerle ayakta kalabildi.

1996’YA GERİ DÖNÜŞ

Haziran ayında Avrupa’daki binek araç satışları 26 yılın en düşük seviyesini gördü. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, haziranda binek araç satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 15.4 düşerek 886 bin 510 adede geriledi. Bu rakam, 1996 yılından bu yana görülen en düşük haziran ayı satış rakamı oldu. En büyük düşük yüzde 18.1’le Almanya’da kaydedilirken, İtalya pazarı yüzde 15 ve Fransa pazarı yüzde 14.2 geriledi. Ocak-Haziran döneminde ise satışlar Avrupa genelinde yüzde 14 daralarak 4.6 milyon adet olarak gerçekleşti.

ABD DE ETKİLENDİ

Tıpkı Avrupa gibi İngiltere de haziranda 26 yılın en düşük otomobil satış adetlerini gördü. İngiltere’deki binek araç satışları haziranda yüzde 24 düşerek 140 bin 958 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam,1996’dan bu yana İngiltere’de görülen en zayıf haziran ayı binek araç satış rakamı olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, ilk altı ayda İngiltere pazarı yüzde 12 daralarak 802 bin adede geriledi ve 1992’den beri en zayıf ilk yarı yılı geride bırakmış oldu. Aylık 1 milyon adedin üzerinde otomobil satışının gerçekleştiği ABD pazarı da sektördeki tedarik sorunları ve talepteki geri çekilmeden nasibini aldı. İlk altı ayda ABD genelinde otomobil satışları yüzde 17.9 daralarak 6 milyon 859 bin 612 adet olarak gerçekleşti. Haziran ayındaki toplam düşüş oranı ise yüzde 12 oldu.

ÇİN’İ VERGİ TEŞVİKLERİ AYAKTA TUTTU

Haziran ayı ve yılın ilk yarısında dünyada binek araç satışları çakılırken Çin’de tam tersi bir durum yaşandı. Çünkü, geçen ay getirilen vergi teşviki pazarı ayakta tuttu. Çin hükümeti geçen ay motor hacmi 2.0 litreyi geçmeyen, 300 bin yuan’dan düşük (45 bin dolar) fiyatlı otomobiller için vergiyi yüzde 5’e indirmişti. Bu adımla Çin hükümetinin 1 milyar dolar vergiyi gözden çıkardığı belirtilirken, ülkede binek araç satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.8 artışla 2.5 milyon adet olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE YÜZDE 1 ARTIŞLA KAPATTI

Haziranda ülkeler kayıp yaşarken, Türkiye’deki talep satışları canlı tuttu. Otomotiv Distribütörleri Derneği’ne (ODD) göre, haziranda binek ve hafif ticari araç satışları yüzde 1 artışla 80 bin 652 adede yükseldi. Yılın ilk yarısında ise pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.3 azalarak 357 bin 904 adet oldu. ODD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Birkaç yıl öncesine göre otomobil fiyatları şaşırtıcı boyuta gelmesine rağmen markadan markaya değişiklik olsa da, yüksek taleple birlikte otomobil alımlarında bekleme süreleriyle karşı karşıyayız. Bu da bize otomobilin, yani mobil olmanın ihtiyaç olduğunu gösteriyor” demişti.

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