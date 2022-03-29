2.1 milyar Euro’luk dev ödeme | Ekonomi Haberleri

TAV Havalimanları ve Fraport’un oluşturduğu ortak girişim, Antalya Havalimanı’nın 2052’ye kadar işletme hakkı için belirlenen 7 milyar 250 milyon Euro’luk kira bedelinin yüzde 25’ini ödedi. Düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ve Fraport AG CEO’su Dr. Stefan Schulte katıldı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Antalya Havalimanı Projesi Kamu-Özel İş Birliği İhalesi Kira Peşinatı Ödeme Töreni’nde konuşan Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi Kamu-Özel İş Birliği Projesi’yle ilgili olarak, kapasitesini dolduran bu havalimanının eksikliklerini gidermek için böyle bir ihaleye çıktıklarını söyledi. Bu proje için 765 milyon Euro’luk kaynak gerektiğini belirten Karaismailoğlu, proje kapsamında iç hatlar ile dış hatlar terminallerinin büyütüleceğini, üçüncü dış hatlar terminalinin, genel havacılık terminalinin, VIP terminalinin yapılacağını, devlet konukevinin kapasitesinin arttırılacağını anlattı.

2 BOĞAZ KÖPRÜSÜ

765 milyon Euro’luk bütçenin devletten çıkmadan bu projenin hayata geçmesi için 2025 sonrasındaki 25 yıl için işletme ihalesine çıktıklarını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Tamamen açık, uluslararası firmaların katıldığı ve birden fazla yüklenicinin katıldığı ihale ve yarışma. Açık artırma ile yapıldı, ‘Devlete 25 yılda ne kadar para ödeyeceksiniz’ diye soruldu. ‘Bunun yüzde 25’ini de 28 Mart’ta ödeyeceksiniz’ diye bir ihale yapıldı. Sonucunda 8.055 milyar Euro’luk devlete kira ödemesini garanti etti bu işi alan yüklenici. 765 milyon Euro’luk yatırım da firmadan çıkıyor. Anlaşma yaptık. Bu 765 milyon Euro’luk yatırıma da şu an üstlenici firma başladı. 2025 yılına kadar da bitirilecek. 2 milyar 138 milyon Euro’luk kira peşinatını da bugün (dün) alıyoruz.” Karaismailoğlu, 2 milyar 138 milyon Euro’luk tutarla neler yapılabileceğine işaret ederek, “2 tane Boğaz köprüsü yapılabilir. 1 tane Çanakkale Köprüsü artı yanında 3 tane Tokat Havalimanı yapılabilir. 2 tane Avrasya Tüneli yapılabilir” dedi.

FİNANSMANIN ÜÇTE İKİSİ YURTDIŞINDAN

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener de“Antalya’da ortağımız Fraport’la birlikte dört yıldır uyumlu ve başarılı bir işletme gerçekleştiriyoruz. Türk havacılık sektörüne ve Antalya’nın geleceğine olan güçlü inancımızın göstergesi olarak havalimanını büyüterek 2052’ye kadar işletmek üzere açılan ihaleyi kazandık.

Ortağımız Fraport’la birlikte 750 milyon Euro sermaye yatırdık ve bu kaynakla havalimanını geliştirmek üzere çalışmalara başladık. Bugün de söz verdiğimiz gibi ön ödemeyi finansmanını tamamlayarak gerçekleştirdik. Finansmanın yaklaşık üçte ikisinin yurtdışından gelmesi, hiçbir yolcu ya da kredi üstlenim garantisi bulunmayan, dolayısıyla kamu riski içermeyen bu projeye, finansal modelimize ve Türkiye ekonomisinin geleceğine duyulan inancın göstergesidir” diye konuştu.

FİRMA SAYISI 40’A YAKLAŞTI

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, kamu-özel iş birliği (KÖİ) projelerinin işleyiş süreçlerine ilişkin bilgi verirken, tamamen şeffaf gerçekleştirilen ihalelere isteyen tüm şirketlerin girebildiğini, burada bir gizliliğin söz konusu olmadığını, söyledi. Geçiş garantilerinin tutturulamaması durumunda devletin burayı takviye ettiğini ancak geçmesi halinde ek gelir elde ettiğini bildiren Karaismailoğlu, “Bu sayede yapım sürecinde hiç para ödemediğimiz projelerden ek gelir elde ediyoruz” dedi. Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu gibi KÖİ projelerine değinen Karaismailoğlu, bu yatırımların zaman ve yakıt tasarrufu, emisyon azalımı gibi çok sayıda avantaj sunduğunu kaydetti. KÖİ projelerinin hepsinin açık olduğunu, bu işleri yapan tüm firmaların sürece dahil olabildiğini anlatan Karaismailoğlu, “Sözleşmeler gizli’ diyorlar. 24 tane firmanın dosya aldığı ihalenin sözleşmesi gizli olabilir mi? Kamu açısından en uygun teklif kabul edilmektedir” dedi. Bakanlığa iş yapan

1.200 müteahhidin olduğunu aktaran Adil Karaismailoğlu, büyük projeleri üstlenen firma sayısının ise 5 olmadığını, 40’a yaklaştığını bildirdi.

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