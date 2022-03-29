İşte YUVAM hesabının ayrıntıları | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) için internet sitesi açtı. Yurtdışında yaşayanların tasarruflarını Türkiye’de değerlendirmelerini sağlamak amacıyla uygulamaya başlanan ‘YUVAM hesabı’nda vadelere göre ilave getiri imkânı da veriliyor. 12 ay vadeli 1000 Euro yatırılması halinde Merkez Bankası yüzde 3 ilave getiri sağlıyor ve kur farkı dışında geri ödeme 1.030 Euro oluyor.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Merkez Bankası YUVAM hesabını bilgilendirmek amacıyla “yuvam.tcmb.gov.tr” internet sitesini açtı. YUVAM, yurtdışındaki yerleşik kişiler ile bu kişilerin yurtdışındaki şirketlerinin tasarruflarını Türkiye’deki bankalarda değerlendirmelerini sağlayan ve Merkez Bankası’nca kur koruma güvencesinin yanı sıra ilave getiri garantisi verilen avantajlı bir Türk lirası hesap türü olarak tanımlandı. Avantajları ise, “YUVAM hesabı açtırmak tasarruflarınızı kur riskine karşı korur. Merkez Bankası’nca kur koruma güvencesi vardır. Vade sonunda ana para garantisinin yanı sıra ilave getiri sağlar. YUVAM hesabı açtırırken tutarda üst veya alt limit bulunmamaktadır. İstediğiniz zaman hesap açtırabilirsiniz” şeklinde sıralandı.

Merkez Bankası YUVAM hesabı ile ilgili bir de soru-cevap bölümü hazırladı. Burada verilen bilgilere göre YUVAM hesaplarına dönüştürülen döviz tutarları üzerinden, Merkez Bankası tarafından vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri sağlanacak.

GETİRİSİ NE KADAR?

3 ay vadeli hesaplar için yıllık yüzde 1, 6 ay vadeli hesaplar için yıllık yüzde 2, 12 ay vadeli hesaplar için yıllık yüzde 3 ve 24 ay vadeli hesaplar için yıllık yüzde 4 getiri sağlanacak. “YUVAM hesabı ne kadar kazandırıyor?” sorusuna ise, şu yanıt verildi: “2 ay vadeli bin euroluk YUVAM hesabı açıldığını varsayalım. 12 ay vade için TCMB yüzde 3 oranında ilave getiri veriyor. Bu durumda vade sonunda hesap sahibine vade sonu kurundan 1.030 Euro’nun Türk lirası karşılığı garanti edilecek. Hesap sahibi bankanın verdiği faiz/kâr payı tutarını da elde edecek, ayrıca kur farkı oluşması halinde kur farkı da TCMB tarafından ödenecek. Vade sonunda döviz kuru vade başına göre düştüğünde ise döviz cinsi bakiye daha yüksek olacak.”

DÖNÜŞ KURU NASIL HESAPLANACAK

YUVAM internet sitesinde gelen bazı sorulara şu yanıtlar verildi:

YUVAM hesaplarında dönüşüm kuru nasıl hesaplanıyor?

Merkez Bankası’nca Türkiye saatiyle 10:00-15:00 saatleri arasında her saat başı açıklanan döviz alış kuru baz alınacak. Dövizin bozulduğu saat itibarıyla en son açıklanan kur dikkate alınacak. Örnek olarak 15:00’ten 15:59’a kadar 15:00 kuru kullanılacak.

Kazançları nasıl vergilendiriliyor?

YUVAM hesaplarından elde edilecek kazançlar için Türkiye’de vergilendirme yapılmayacak.

Hesabımın vadesi dolmadan para çekebilir miyim?

YUVAM hesabında vadeden önce hesaptan çekim yapılabilir ancak bu durumda vadeli mevduat ve kâr payı hesaplarında olduğu gibi vade sonunda elde edilecek getiriden vazgeçilmiş olunacağından Merkez Bankasınca kur farkı ve ilave getiri tutarı ödenmeyecek.

YUVAM hesabından kaç kez faydalanabilirim?

Üst veya alt limit olmadan istediğiniz tutarda istediğiniz kadar YUVAM hesabı açabilir, mevcut hesaplarınızı seçeceğiniz vade üzerinden yenileyebilirsiniz.

YUVAM hesabı açmak için son tarih var mıdır?

Hesabı açmak için zaman sınırlaması bulunmuyor. İstediğiniz zaman hesap açabilirsiniz.

Hangi döviz cinsleri YUVAM hesabına dönüştürülebilir?

ABD doları, Euro, İngiliz sterlini ve İsviçre frangı cinsinden hesaplarınız YUVAM hesabına dönüştürülebilir. Diğer döviz cinslerinden tasarruflarınızın da ABD doları, Euro, İngiliz sterlini veya İsviçre frangı karşılıklarını YUVAM hesabına dönüştürebilirsiniz.

Yurtdışından yapılacak para transferlerinin masrafının karşılanması mümkün müdür?

Yurtdışındaki bankalar ya da para transfer şirketleri aracılığıyla döviz gönderip hesap açanlardan transfer masrafı alınmaması esastır. YUVAM hesabını açacağınız bankanız ile görüşmeniz gerekiyor.

KİMLER YUVAM HESABI AÇTIRABİLİR

Yurtdışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı olanlar,

Türkiye’deki Adres Kayıt Sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurtdışı adresi de kayıtlı olanlar,

Türk vatandaşı değil fakat yurtdışında yerleşik ve Yeni Mavi Kartı olanlar,

Bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler,

Ayrıca, yurtdışında yerleşik kişilerin sermayedar olduğu, yabancı bir ülkede o ülkenin kanunlarına göre kurulan ve yasal yerleşim yeri Türkiye dışında olan şirketler de YUVAM hesabı açtırabilir.

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