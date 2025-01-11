‘2025’te yapay zekâda kilometre taşı olacak’

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Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Hantaloğlu, sektöre ilişkin verileri paylaştı. Dünya bilgi teknolojileri pazarının 2020’den 2023 yılına kadar yüzde 36 büyüyerek 2.5 trilyon dolara ulaştığını, bu yıl da yaklaşık yüzde 12 büyüyerek 2.8 trilyon dolara çıkmasının beklendiğini söyleyen Hantaloğlu, “Türkiye pazarı ise aynı dönemde yüzde 72 büyüdü. 17 milyar dolara ulaştı. 2.4 milyar dolarlık ihracat var. PC pazarına bakıldığında ise 2023’te toplamda 3 milyon adetlere gelinmişti, geçen yılın verilerinde yüzde 14’lük küçülme bekleniyor. Lenovo Türkiye olarak biz bilgisayar pazarında yüzde 24 paya sahibiz” dedi.

2025’te yapay zekâ teknolojilerinin pazarda etkili olacağının altını çizen Hantaloğlu, şöyle devam etti: “Dünyada yapay zekâ pazarı yaklaşık 45 milyar dolar. 2030 yılında 207 milyar dolar olması bekleniyor. Lenovo olarak AI teknolojilerine ciddi bir yatırım yapıyoruz. Pazarda dönüşümün etkilerini 2025’te göreceğiz. 2025, yapay zekânın artık gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu bir yıl olacak ve biz de Lenovo olarak buna liderlik etmeyi hedefliyoruz. Bunun bir parçası olarak, global çapta yapay zeka araştırma merkezlerimize yaptığımız yatırımları artırıyoruz. Türkiye de bu stratejinin önemli bir ayağı. 2025, Lenovo için yalnızca yeni bir yıl değil; teknolojiyi insan yaşamını dönüştürmek için kullanacağımız bir kilometre taşı olacak.”