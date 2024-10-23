2025 yılı bütçesi TBMM’de: Her şey ‘tek hane’ için

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haziran 2024 itibarıyla başlayan dezenflasyon sürecinin devamında enflasyon oranının tek haneli seviyelere indirilerek bu seviyelerde istikrar kazanmasını sağlamanın en önemli öncelikleri olduğunu söyledi. Yılmaz, “Bu doğrultuda, dezenflasyon sürecini temin edecek politika bileşimini sürdürerek, fiyat artışları hedeflenen patikaya gerileyene kadar bütün araçlarımızı enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacak şekilde kullanacağız” diye konuştu.

YAPISAL REFORM MESAJI

Yılmaz dün TBMM Plan Bütçe Komisyonu’na 2025 yılı bütçe yasa teklifini sundu. Azami tasarruf anlayışıyla harcamalarda etkinliğin artırılması, vergide adalet ve etkinliğin güçlendirilmesi, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesinin temel öncelikleri olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

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“Bu süreçte ekonomideki yapısal dönüşümü hızlandırmak üzere ikiz dönüşümü gözetecek sanayi politikalarının uygulanması, buna katkı sağlayacak şekilde işgücünün niteliğinin artırılması, altyapının güçlendirilmesi ve yatırımların hızlandırılması sağlanacaktır. Ekonomideki kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek üzere; afetlerle mücadeleden yeşil ve dijital dönüşüme, enflasyonla mücadele ve finansal istikrardan kamu maliyesine, iş ve yatırım ortamından yüksek katma değerli üretim ve ihracata, enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, işgücü piyasalarından sosyal güvenlik ve sosyal yardımlara tüm yapısal reform alanlarında tedbirler hayata geçirilmeye devam edilecektir.”

BÜTÇE BÜYÜKLÜĞÜ 14.7 TRİLYON

2025 yılında bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağını öngördüklerini belirten Yılmaz, bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3.1 olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Faiz giderlerinin ise yüzde 3.2 seviyesinde olmasını öngördüklerini söyleyen Yılmaz’ın verdiği bilgiler şöyle: “Personel giderleri için 3 trilyon 911 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri için 1 trilyon 24 milyar lira, cari transferler için 5 trilyon 813 milyar lira, sermaye giderleri için 1 trilyon 102 milyar lira, sermaye transferlerine 338 milyar lira, borç verme giderleri için 306 milyar lira, yedek ödenekler için 287 milyar lira, faiz giderleri 1 trilyon 950 milyar liralık ödenek ayrıldı.

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SAVUNMA BÜTÇENİN YÜZDE 10.9’U

Savunma sanayi ekosisteminin dışa bağımlılığını asgari seviyeye indirecek şekilde hareket ettiklerini belirten Yılmaz, “Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na ayrılan kaynak da dâhil edildiğinde 2025 yılında 1.608 milyar TL ödenek öngörülmekte olup söz konusu tutar merkezi yönetim bütçe büyüklüğünün yüzde 10.9’una karşılık gelmektedir” dedi. Yılmaz, özel sektör odaklı büyüme stratejisini sürdürdüklerine vurgu yaparak 2025 yılında reel kesim destekleri için bütçeden 561 milyar lira ödenek ayrıldığını söyledi.

VERGİ GELİRLERİ 11.1 TRİLYON LİRA

Yılmaz, 2025 yılında merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 2024 yılı gerçekleşme tahminlerine göre yüzde 41.2 artışla 12 trilyon 800 milyar liraya, vergi gelirlerinin ise yüzde 46.5 oranında artarak 11 trilyon 139 milyar liraya ulaşacağını tahmin ettiklerini belirtti. Yılmaz, sermaye giderleri için 1 trilyon 102 milyar lira ayrıldığını belirterek, “Ayrıca, 242.2 milyar lirası afet konutlarının yapımı ve altyapı giderlerinde kullanılmak üzere sermaye transferleri için 337.9 milyar lira, yatırımları hızlandırma ödeneği için 128.9 milyar lira olmak üzere toplam 1 trilyon 569 milyar lira yatırım ödeneği öngörüyoruz. Bu tutar 2025 yılı bütçemizin yüzde 10.7’sine denk gelmektedir” dedi.