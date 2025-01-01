2024’te müşteri sayısını 17.6 milyona çıkardı

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteri sayısını kasım sonu itibarıyla 17.6 milyona çıkaran Hepsipay’de saklanan kayıtlı kredi kartı sayısı ise 21.1 milyona ulaştı. E-ticaret ve perakende iş ortaklarının sayısı da kasım sonu itibarıyla 127’ye yükseldi. Ayrıca bu iş ortakları üzerinden yapılan e-ticaret hacmi, 2024’te artış göstererek üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 2 kat arttı.

Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen, “2024 ana hedeflerimizde kayda değer büyüme sağladığımız, aynı zamanda kullanıcı deneyiminde ve ürün çeşitliliğinde önemli bir mesafe kaydettiğimiz bir yıl oldu. 20 sektördeki 127 perakende firmasının ödeme ekranında yer alıyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz hızlı ve güvenli ödeme yöntemimiz Hepsipay ile Öde’den geçen işlem hacmini e-ticaretin en hareketli zamanı olan kasım ayında yükseltmeyi başardık. Ayrıca yine kasımda, iş ortaklarımızın ortalama sepet büyüklüğünde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 3 kat artış gerçekleştirdik” dedi.

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Hepsipay’in 2025 hedeflerine de değinen Bayülgen, yıl içinde lisans genişlemesine bağlı dijital cüzdan lansmanı gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı. Bayülgen, “Diğer taraftan müşteri farkındalığı, ürünlerin sadeleştirilmesi, dönüşüm oranlarında iyileşme ve risk yetkinliklerini geliştirme gibi başlıklarda da kapsamlı çalışmalarımız olacak” dedi.