2024’te en çok tüketici şikâyeti ayakkabıda

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Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 13.2’sinin yani 100 bin 448 adet başvurunun ayakkabıya yönelik olduğunu açıklayan bakanlık, bunu yüzde 4.86 ile yani 36 bin 800 adet ile kıyafet başvurularının izlediğini duyurdu.

Bakanlığın dün açıkladığı verilere göre:

-Diğer şikâyet konuları yüzde 4.85 ile kredi kartı üyelik ücreti (36 bin 725), yüzde 4.09 ile cep telefonu (30 bin 959), yüzde 3.94 ile mobilya (29 bin 846), yüzde 3.80 ile internet abonelikleri (28 bin 733) ve yüzde 2.82 ile GSM aboneliği (21 bin 328) oldu.

-Sektörel bazda değerlendirildiğinde ise 2024’te en çok başvuru yüzde 58.79 ile en çok perakende ticaret sektöründe (444 bin 485) kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla yüzde 10.14 ile finansal hizmetler sektörüne (76 bin 702) ve yüzde 9.79 ile abonelik hizmetleri sektörüne (74 bin 70) yönelik başvurular izledi.

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TOPLAM UYUŞMAZLIK 7 MİLYAR TL’Yİ BULDU

-Yaklaşık 293 bin başvuruda ‘bedel iadesi’ talep edildi. Yaklaşık olarak 204 bin başvuruda ise ‘ürünün değişimi veya hizmetin yeniden görülmesi’ talebinde bulunuldu. Diğer başvurularda ise, ‘ücretsiz onarım’ ve ‘bedelden indirim’ talepleri tüketiciler tarafından hakem heyetlerine iletildi.

-Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri’ne 2024’te toplam 755 bin 997 adet başvuru yapılırken, 762 bin 100 adet uyuşmazlık karara bağlandı.

-Yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 7 milyar lira oldu. 2023’te yapılan başvuruların 4 milyar lira olan parasal değerine göre yüzde 75 artış gerçekleşti.