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2024’te en çok iş bulan meslekler

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#İstihdam#İŞKUR#En Çok İstihdam
2024’te en çok iş bulan meslekler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 04:00

TÜRKİYE İş Kurumu (İŞKUR), 2024 işe yerleştirme verilerini açıkladı. Buna göre geçen yıl en çok eleman istihdamı özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi ve garson mesleklerinde gerçekleşti.

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Geçen yıl 555 bin 921’i kadın, 897 bin 912’si erkek olmak üzere 1 milyon 453 bin 833 kişi işe yerleştirildi. Bu kişilerden 45 bini engelli bireylerden oluştu.

2024’te işe yerleşen kişi sayısı, 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştiği 2023 yılına göre yüzde 17.53 arttı. En fazla işe yerleşme, 340 bin 689 kişiyle İstanbul’da oldu. İstanbul’u 107 bin 830 kişiyle Ankara, 80 bin 542 kişiyle İzmir, 60 bin 733 kişiyle Bursa ve 58 bin 489 kişiyle Kocaeli illeri izledi.

Geçen yıl en fazla işe yerleştirme, sanayi sektöründe imalat alanında gerçekleştirildi. En fazla işe yerleşen 10 meslek de belirlendi.

Buna göre, geçen yıl 74 bin 900 kişi silahsız özel güvenlik görevlisi, 65 bin 123 kişi turizm ve otelcilik elemanı, 53 bin 327 kişi reyon görevlisi, 43 bin 830 kişi konfeksiyon işçisi ve 40 bin 691 kişi garson olarak istihdam edildi. Bu meslekleri elle imalat işi yapanlar, market elemanı, satış elemanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve gıda alanında perakende satış elemanı takip etti.

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