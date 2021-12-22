2022 vergileri belli oldu | Ekonomi Haberleri

Yeniden değerleme oranının yüzde 36.2 olarak belirlenmesinin ardından, gelecek yıl vergilerdeki artış oranı da belli oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Emlak Vergisi 2022 yılında yeniden değerleme oranının yarısı kadar bir başka deyişle yüzde 18.1 olarak artırılacak.

Özel İletişim Vergisi, harçlar, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi yüzde 36.2 oranında artırılacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise artış oranı yüzde 25 olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullanmış ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bu oranın yüzde 25 olacağı açıklanmıştı. Vergilerdeki artış oranları 1 Ocak 2022 itibariyle yürürlüğe girecek.

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