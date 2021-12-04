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‘2022 sıçrama yılı olacak’

04.12.2021 - 13:54
‘2022 sıçrama yılı olacak’ | Ekonomi Haberleri

VakıfBank ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iştiraki olan Vakıf GYO yeni yatırımlar için düğmeye bastı. 2021’de pandemiye rağmen ayaklarını gazdan çekmediklerini belirten Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, “2022 yılını şirketimiz açısından bir sıçrama yılı olarak planlıyoruz” dedi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) yeni projelerini bir bir satışa sunuyor. Geçtiğimiz aylarda Ankara projesini tanıtan şirket, şimdi de İstanbul Maltepe’deki ‘Tablo Adalar’ projesinde satışlara başladı. 2021 yılında pandemiye rağmen yatırımda ayaklarını gazdan çekmediklerini belirten Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, “2022 yılını şirketimiz açısından bir sıçrama yılı olarak planlıyoruz” dedi. Ekim ayında 1.35 milyar lira yatırım değerine sahip ‘Cubes Ankara’ projesini satışa sunduklarını hatırlatan İncehesan, “Şimdi de İstanbul’daki yeni yatırımımız Tablo Adalar’da satışlara başladık. İzmir’deki konut, ofis ve otelden oluşan karma kullanımlı projemizde ise satışlar 2022’nin ilk çeyreğinde başlayacak. İstanbul Sancaktepe’de şirketimize ait bir arsa var. Burası için proje çalışmalarına başladık, 2022 yılının son çeyreğini planlıyoruz” diye konuştu.

‘DEĞER KATACAK’

VakıfBank ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iştiraki olan şirketlerinin yeni proje geliştirirken üç şeye dikkat ettiğini belirten İncehasan, “Birincisi bölgeye değer katmak, ikincisi kentin ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek ve üçüncüsü ve en önemlisi de hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak. Bu anlamda Tablo Adalar yatırımımızın İstanbul’a ekonomik ve yaşamsal olarak değer katan örnek bir proje olacağını şimdiden söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

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YOĞUN ÖN TALEP

15 bin 264 metrekare arsa alanına ve 67 bin 861 metrekare yapı alanına sahip projede 2 blokta 316 konut yer alıyor. Projeye 2 haftada 1461 talep aldıklarını belirten İncehasan, satışları kısa sürede tamamlamayı öngördüklerini dile getirdi. Konutları Aralık 2023’te teslim etmeyi planladıklarını söyleyen İncehasan, “Tablo Adalar projesi Anadolu yakasının merkezinde, Maltepe Zümrütevler’de yer alıyor. Tablo Adalar, sadece manzarasıyla değil, ulaşım kolaylığı ve yatırım değeri açısından da büyük bir potansiyel taşıyor” şeklinde konuştu. Azalan stok ve artan inşaat maliyetlerine de değinen Onur İncehasan, konut almak için doğru zaman olduğunu sözlerine ekledi.

500 MİLYON LİRALIK ‘TABLO’

500 milyon lira yatırım değerine sahip Tablo Adalar projesi, bahçe katından başlayan Marmara Denizi ve Adalar manzarasıyla öne çıkıyor. Mimari tasarım ve uygulamaları Tabanlıoğlu Mimarlık imzası taşıyan projenin ana yükleniciliğini Rönesans REC Uluslararası İnşaat üstleniyor. Tablo Adalar, 1+1’den 5+2’e kadar değişen konut tiplerinin yanı sıra, geniş balkon, büyük peyzaj alanı ve zengin sosyal donatılarıyla E-5 ve Kadıköy-Tavşantepe metro hattının yakınında yükseliyor. Projede konutların metrekaresi 16 bin TL’den başlarken, 24 aya kadar şirket bünyesinde taksitlendirme yapılıyor. Banka kredisi kullanacaklar için de yüzde 0.90 faiz oranı uygulanıyor.


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