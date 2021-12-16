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‘2022’de satışlar hızlı olacak’

16.12.2021 - 09:44
‘2022’de satışlar hızlı olacak’ | Ekonomi Haberleri

Gayrimenkul projelerine konsept geliştirme, proje geliştirme, satış ve pazarlama konularında destek veren Aremas’ın Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan, pandemi döneminde bir süre üretime ara veren geliştiricilerin yeniden atağa geçtiğini, konut piyasasının 2022 yılını oldukça hareketli geçireceğini söyledi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; 2022’de doğru konut projelerinde satışların çok hızlı olacağını belirten Arslan, “Konutların çok hızlı satılacağı bir dönem olacak. Fiyatlar da tablo şu; dün bugünden ucuzdu, bugün de yarından ucuz. Yarın da bir önceki günden ucuz olacak” ifadelerini kullandı. Arslan, gayrimenkule yatırım için doğru zaman olduğuna da dikkat çekti.

YURTDIŞI ATAĞI

Aremas’ın 12. yaşını kutlamak için basın mensuplarıyla bir araya gelen Arslan, “12 yılda danışmanlığını yürüttüğümüz projelerin toplam satılabilir alanı 3 milyon metrekare ve söz konusu ürünlerin değeri yaklaşık 5.5 milyar dolar. Ayrıca bugüne dek 200 bin metrekare civarında ofisin kiralanmasına danışmanlık hizmeti verdik” diye konuştu.

2021’de yurtdışı kaynaklı gelirlerinin toplam gelirin yüzde 30’u olduğunu dile getiren Vedat Arslan, yurtdışına odaklandıklarını söyleyerek, şu bilgileri verdi: “2022’de hali hazırda projelerimizin bulunduğu Azerbaycan ve Gürcistan’ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Balkanlarda Karadağ ve Sırbistan’la birlikte özellikle Macaristan ve Romanya’yla ilgileniyoruz.”


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