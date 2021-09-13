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2022’de bütçe harcamaları 1.7 trilyon TL olacak

13.09.2021 - 08:58
2022’de bütçe harcamaları 1.7 trilyon TL olacak | Ekonomi Haberleri

OVP’ye göre 2022’de vergi gelirleri 1.2 trilyon, faiz harcamaları 240 milyar lira olacak. Ayrıca faiz harcamaları 240.4 milyar lira olurken yatırım için aktarılacak para bunun altında kalacak.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Orta Vadeli Program’a göre, 2022 yılında bütçe harcamaları 1 trilyon 751 milyar lira, gelirleri ise 1 trilyon 473 milyar lira olacak. Gelecek yıl nereye ne kadar harcanacağı da programda yer aldı. 2022 yılında vergi gelirleri 1 trilyon 258 milyar lira olacak. Faiz harcamaları 240.4 milyar lira olurken, yatırımlara da 131.1 milyar lira aktarılacak.

2024’TE BÜTÇE 2 TRİLYONU AŞACAK

Bu yıl bütçe harcamalarının 1.5 trilyon lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Gelecek yıl bütçe büyüklüğü 1 trilyon 751 milyar lira olarak belirlendi. 2023 yılında 1 trilyon 975 milyar lira ve 2024 yılında da 2 trilyon 167 milyar lira olarak tahmin edildi. Bu yıl bütçe harcamalarının milli gelire oranı yüzde 22.7 olacak. Gelecek yıl ise oran yüzde 22.2, 2023 yılında yüzde 21.8 ve 2024 yılında da yüzde 21.1’e gerileyecek.

FAİZ HARCAMALARI ARTIYOR

Personel, yatırım, cari transfer gibi kalemlerin yer aldığı faiz dışı harcamaların bu 1 trilyon 327 milyar lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Gelecek yıl ise 1 trilyon 511 milyar lira ödenek öngörüldü. Faiz harcamalarının bu yıl 179.5 milyar lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Gelecek yıl faiz harcamalarının 240.4 milyar lira, 2023 yılında 290.9 milyar ve 2024 yılında ise 320.4 milyar lira faiz harcaması olacağı tahmin ediliyor. Faiz dışı harcamaların milli gelire oranı yıllar itibariyle düşerken, faiz harcamalarında artış olacağı programda gözüküyor. Faiz dışı harcamaların milli gelire oranı bu yıl yüzde 20 olurken, gelecek yıl önce yüzde 19.2’ye, 2023 yılında da 18.6’ya gerileyeceği tahmin ediliyor. Faiz harcamalarının milli gelire oranı ise bu yıl yüzde 2.7. Gelecek yıldan itibaren milli gelir içindeki oranı artıyor. 2023 yılında faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 3.1’e yükselecek. 2023 yılında ise oran yüzde 3.2’ye yükseldikten sonra 2024 yılında bir miktar gerilmeyecek ve oran yüzde 3.1 olacak.

YATIRIMLARA 131.1 MİLYAR LİRA

Bu yıl bütçede sermaye giderleri olarak yer alan yatırımlara yapılacak harcama yıl sonunda 125.1 milyar lirayı bulacak. Gelecek yıl ise yatırımlara ayrılan kaynak 131.1 milyar lira olacak. 2023 yılında ise 143.3 milyar lira kaynak verilecek.

BÜTÇE AÇIĞININ MİLLİ GELİRE ORANI % 3.5

Bu yıl bütçe açığının 230 milyar lira olacağı öngörülüyor. Milli gelire oranı yüzde 3.5 olacak. Gelecek yıl bütçe açığının 278.4 milyar lira olması planlanıyor. Bu açık tahminin de milli gelire oranı yüzde 3.5. OVP’ye göre bütçe açığının milli gelire oranının 2023 ve 2024 yılında düşeceği görülüyor. Açığın milli gelire oranının 2023 yılında yüzde 3.2’ye, 2024 yılında ise yüzde 2.9’a gerileyeceği tahmin ediliyor.


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