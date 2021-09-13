Fatih gemisi Karadeniz’de yeni sondaja başladı | Ekonomi Haberleri

Fatih sondaj gemisinin, Karadeniz’de bulunan Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-5’te sondaja başladığı bildirildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Fatih sondaj gemisi, Tuna-1’in ardından Türkiye’nin ilk derin deniz tespit kuyusu olma özelliği taşıyan Türkali-1’de 3 bin 920 metre sondaj derinliğine ulaşarak buradaki çalışmaları 77 günde bitirmişti. İkinci derin deniz tespit kuyusu Türkali-2’de ise yine 3 bin 950 metre sondaj derinliğine ulaşılmasının ardından rezerv tespit çalışmaları 53 günde tamamlanmıştı. Geminin, 28 Mayıs’ta Sakarya Gaz Sahası’ndaki Türkali-3’te, 31 Temmuz’da ise Türkali-4’te sondaja başladığı duyurulmuştu.

TPAO’nun Karadeniz’de, ultra derin denizde gerçekleştirdiği arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğal gaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.

Etiketler