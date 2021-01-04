2020 yılı enflasyonu açıklandı | Ekonomi Haberleri

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, 2020 yılında enflasyon yüzde 14.60 seviyesinde gerçekleşirken; aralık ayı enflasyonu ise yüzde 1.25 seviyesinde yükseldi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentileri yüzde 1,02 olurken; 2020 yılı enflasyonunun ise yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanmıştı.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.

YILLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP YÜZDE 0,32 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 0,65 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 5,73 ile haberleşme ve yüzde 6,84 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,12 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21,12 ile ulaştırma ve yüzde 20,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 3,18 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında azalış gösteren diğer ana gruplar, yüzde 0,58 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 0,03 ile eğitim ve yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 3,46 ile ev eşyası, yüzde 2,64 ile ulaştırma ve yüzde 2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aralık 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 14,52, AYLIK YÜZDE 1,11 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,11, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,83 artış gerçekleşti.

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