‘2 milyar dolarlık yeni kaynak kullandıracağız’

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TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, bankanın 75’inci yılı dolayısıyla yaptığı toplantıda 2024 değerlendirmesi ve 2025 hedeflerini anlattı. Bilgiç 2024’te 1.8 milyar dolarlık yeni kredi kullandırdıklarını belirterek, “2025’te ise az miktarda bir artışla 2 milyar dolarlık yeni kaynak kullandırmayı öngörüyoruz. 2025’e güçlü bir moral ve likiditeyle girdik” diye konuştu.

STRATEJİK SEKTÖRLERE DESTEK

Türkiye ve dünya ekonomisinin 2024’te potansiyelin altında büyüme sergilediğini söyleyen Murat Bilgiç, TSKB’nin söz konusu dönemde, aktif büyüklüğünü yüzde 30.7 artırarak 231.3 milyar TL’ye, kredilerini ise yüzde 11.6 artışla 166.4 milyar TL’ye yükselttiğini belirtti. Bilgiç sözlerine şöyle devam etti:

“Yıl içinde iklim ve deprem finansmanı, yenilenebilir enerji, verimlilik, üretim sektörü ve kadın istihdamı, yeni teknoloji yatırımları gibi kapsayıcı ve stratejik kalkınma alanlarına desteğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürdük. Aynı zamanda, bugüne kadar finansmanını üstlendiğimiz 421 yenilenebilir enerji projesi ile Türkiye’nin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünün yaklaşık yüzde 15’ini oluşturduk.”

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‘PARA POLİTİKASI KARARLILIKLA SÜRMELİ’

-TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç’in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: “Türkiye ekonomisi 2024’te yüzde 3’le potansiyelinin altında büyüdü, bu yıl da yüzde 3.3’lük büyüme öngörüyoruz.”

-“Enflasyonla mücadele başarılı yürüyor. 2025’te de iniş patikası hızı yavaşlasa da devam edecek. Para politikası kararlılıkla sürmeli.”

-“Kaynak bulmamız Türkiye’nin makro görünümüne bağlı. CDS’ler düşüyor, Merkez Bankası’nın rezervleri artıyor. Yatırım yapılabilir seviyeye gelmemiz birkaç yılı bulabilir.”