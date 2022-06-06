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2. elde kredi uyuşmazlığı büyüyor

06.06.2022 - 09:33
2. elde kredi uyuşmazlığı büyüyor | Ekonomi Haberleri

Sıfır araçlardaki bulunurluk sorunu, artan döviz kurları ve enflasyon ikinci el araçların fiyatlarını sürekli arttırıyor. Yaşanan fiyat artışları, ikinci el taşıt kredileri ile kasko değer listesi arasında uyumsuzluklara yol açıyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; özellikle nisan ayının sonundan itibaren ihtiyaç amaçlı ikinci el araç almak isteyen birçok tüketici, taşıt kredisi kullanımlarında sorunlar yaşamaya başladı. Çünkü, ikinci el araç fiyatları her hafta artarken, aylık olarak belirlenen kasko değer listeleri yerinde kaldı. Bu durum, tüketicilerin daha çok peşinata ihtiyaç duymasına yol açarken, peşinat bulamayanlar daha düşük modellere yöneldi veya araç almaktan vazgeçti. Örneğin, 600 bin liralık ikinci el otomobil için 300 bin lira (yüzde 50) kredi kullanım hakkı olan bir tüketici, araç kasko değer listesinde 500 bin lira olarak hesaplandığı için 100 bin lira peşinat daha ödemek zorunda kaldı.

LİSTELER YETİŞEMİYOR

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (TOBB-SEİK) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, “Kasko değer listesi, Türkiye Sigortalar Birliği tarafından her ay belirli güncel kriterler baz alınarak hesaplanıyor. Yıllardır aylık olarak güncellenen bu liste artık piyasa koşullarına yetişemiyor. Çünkü, ikinci el piyasası artık haftalık olarak değişiyor. Bu nedenle tüketici, kredi kullanımlarında sürprizlerle karşılaşarak daha çok peşinat ödemek durumunda kalıyor. Peşinat bulamayan ise ya model düşürüyor ya da almaktan vazgeçebiliyor. Artık aylık fiyatlamalar yerine sigorta ekspertizlerinden alınacak rapor ile güncel fiyatlar yakalanabilir. Yani bankalar sigorta ekspertizlerinin raporunu baz alarak kredi teklifi oluşturabilir. Böylece mağduriyetlerin önüne geçilir” dedi.

İkinci el taşıt kredilerinde azami tutar satın alınacak aracın kasko değeri üzerinden hesaplanıyor. Güncel kredi oranları; 0-400 bin lira aralığı için yüzde 70’ine kadar, 400-800 bin lira aralığı için yüzde 50’sine kadar, 800 bin-1.2 milyon lira aralığı için yüzde 30’una kadar ve 1.2-2 milyon lira aralığına kadar yüzde 20’sine kadar olacak şeklinde sıralanıyor.

‘450 BİN TL’LİK ARAÇ 320 BİN TL OLUYOR’

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş ise şu bilgileri verdi:

“Kasko değer listesini baz alan taşıt kredisinde, kasko değer listesiyle satın alınacak aracın reel piyasa değeri arasındaki makas yüksek enflasyon ve döviz kuru sebebiyle her geçen gün artıyor. Böyle bir durumda 450 bin lira satış fiyatı konulan ortalama B segmenti, 2020 model otomobilin kasko değer listesine baktığınızda ortalama 320 bin lira gibi bir fiyat ortaya çıkıyor. Bu durum tüketicinin cebinden daha fazla peşinat çıkması gerektiği anlamına geliyor. Lüks segmentte ise fiyat farkı daha radikal, çünkü kasko değer listesi 900 bin lira olan 7-8 yaşında lüks bir SUV bugün 2 milyon liraya reel piyasada alıcı buluyor.”


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