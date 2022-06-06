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Dolar fiyatlarında son durum

06.06.2022 - 09:56
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 6 Haziran güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 16,56 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,78 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 16,41 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 16,56 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 15,9950 TL seviyesini, en yüksek ise 16,5710 TL seviyesini görürken; kur saat 09:47 itibarıyla 16,5608 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 17,8090 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,7887 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,7795 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,14 oranında düşüşle 102,00 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0724 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20,78 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,28 seviyesinde bulunuyor.

 


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