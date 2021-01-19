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2 Amerikalı dev bankadan kar açıklaması!

19.01.2021 - 17:13
2 Amerikalı dev bankadan kar açıklaması! | Ekonomi Haberleri

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre artarken, Bank of America'nın karı azaldı.

ABD merkezli yatırım bankalarından Goldman Sachs ve Bank of America, 2020 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı. Goldman Sachs'tan yapılan açıklamaya göre, kurumun geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 135 artarak 4,5 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde beklentilerin üzerinde kar elde eden banka, 2019'un dördüncü çeyreğinde 1,9 milyar dolar net kar elde etmişti. Kurumun hisse başına karı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde 12,08 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına karı, 2019'un aynı döneminde 4,69 dolar seviyesindeydi.

Goldman Sachs'ın 2020'nin dördüncü çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 11,7 milyar dolar oldu. Banka, 2019'un aynı döneminde 9,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

BANK OF AMERİCA'NIN GELİRİ VE KARI AZALDI

Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre de bankanın 2020'nin dördüncü çeyreğindeki net karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 azalarak 5,5 milyar dolara geriledi. Bankanın 2019'un aynı dönemindeki net karı, 7 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına karı ise yılın dördüncü çeyreğinde 0,59 dolar olarak kaydedildi. Bankanın hisse başına karı, 2019’un aynı döneminde 0,74 dolar seviyesindeydi.

Bank of America'nın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 azalış göstererek 20,1 milyar dolara indi. Şirket, 2019'un dördüncü çeyreğinde 22,3 milyar dolar gelir elde etmişti.


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