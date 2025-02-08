‘2.5 milyar dolarlık yeni yatırımı açıklayacağız’

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Türkiye’nin teknolojide attığı adımlardan bahseden Kacır, Türkiye’nin 2030’a kadar yüksek teknoloji üretiminde küresel bir merkez olma hedefini gerçekleştirmeye yönelik stratejik yatırımlarını anlattı. Elektrikli araçların kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Fatih Kacır, “Elektrikli araçlar bizim için çok önemli bir başlık. Otomotiv sanayi Türkiye’nin ihracat lokomotifi. Türkiye geçtiğimiz yıl 37 milyar doları yakaladı. Bu sanayi kolundan Türkiye’nin vazgeçmesi asla düşünülemez. Bilakis bu dönüşümü fırsata dönüştürerek Türkiye yeni mobilitenin lider ülkelerinden biri olabilir. Bunun için yenilikçi teknolojilere yatırımı hızlandırmalıyız” şeklinde konuştu.

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BYD’nin doğrudan 5 bin dolaylı olarak 25 bine yakın kişiye istihdam fırsatı sağlayacağını kaydeden Kacır, şöyle devam etti: “Türkiye’de katma değer oluşmasını önemsiyoruz. Türkiye bu saatten sonra basit bir montaj ülkesi olmayı kabul etmez. Biz buna asla rıza göstermeyiz. Dolayısıyla Türkiye’de katma değerin oluşması araştırma, geliştirme, tasarım kabiliyetleriyle birlikte yetkinliklerin gelişmesinin sürdürülmesi bizim için her daim öncelikli. Önümüzdeki dönemde yenileri gelecek. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtemelen HİT 30 kapsamında yakın zamanda yeni müjdeleri de kamuoyuyla paylaşacağız. Şubat ayı içerisinde 2.5 milyar doların üzerinde bir yeni yatırım ilanını da inşallah kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Hali hazırda 7 milyar dolara yakın finale yaklaştığımız yatırım süreci var.”