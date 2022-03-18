1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini duyurdu | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin dev projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü bugün faaliyete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprünün bir hafta ücretsiz kullanılabileceğini, daha sonrasında otomobiller için geçiş ücretinin 200 TL olduğunu duyurdu.

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü büyük coşkuyla açıldı.

Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada geçebilme imkanı sunacak olan köprünün inşaatı 18 Mart 2017'de başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel atma törenine katıldığı köprü tam 5 yıl sonra otoyol inşaatının da bitmesiyle birlikte faaliyete geçti.

"6 DAKİKADA TAMAMLANACAK"

Kore ile attığımız bu adımlar en kısa zamanda ticaret hacmimizi 20 milyar dolara çıkaracağız. Yatırımlarımızla, köprülerle bu adımları atıyoruz. Türk milletinin istediğinde başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını dosta düşmana gösterdik, gösteriyoruz. Burada sadece köprüden bahsetmiyoruz. Karşımızda İstanbul'u Tekirdağ ve Çanakkale üzerinden Balıkesir'e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var.

İş bilenin kılıç kuşananındır. Türkiye'nin en yoğun araç güzergahlarından biri olan bu yolda feribotlarla ulaşım sağlanıyordu. Burası saatlerce feribot sırası beklenen bir yerdi. Aynı yolculuk köprü üzerinden 6 dakikada tamamlanacak. Nereden nereye...

"JAPONYA'YI GERİDE BIRAKIP İLK SIRAYA YERLEŞTİK"

Köprümüzün temelini 4 yıl önce yine bir 18 Mart günü atmıştık. Güney Koreli iş ortaklarıyla birlikte kolları sıvadı, 5 binin üzerinde personelin geceli gündüzlü çalışmasıyla köprümüzü bugünkü açılışa hazır hale getirdi. Dünyada böylesine bir eserin bu kadar kısa sürede tamamlayabilecek bir başka ülke var mıdır bilmiyorum. Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakıp ilk sıraya yerleşti. Dünyadaki ilk 10 köprünün 3'ünün ülkemizde olduğunu hatırlatmak isterim.

2,5 milyar euroluk bir yatırım bedeline sahiptir. 2,5 milyar euroluk yatırım bize ne kazandıracaktır? Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı yıllık 415 milyon euro. Şehirlerimiz arasında güvenli konforlu, hızlı bir şekilde yapılacak seyahatin kolaylığına, huzuruna değer biçilir mi? Bu projenin ekonomimize 5,3 milyar euro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar euro ilave katkısının olacağına işaret ediyor.

Ülkemiz için kazanç, milletimiz için iftihar kaynağı eserin açılışını yapıyoruz.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün hangi zorluklar aşılarak bu hale getirildiğinin belgesel haline gelen hikayesini bu akşam TRT'de seyredebilirsiniz.

"MİLLİ GELİRE KATKISI 395 MİLYAR DOLAR"

Avrupa'da 3'üncü dünyada, 13'üncü sırada yer alıyoruz. ABD'nin açıkladığı 1,5 trilyon dolarlık altyapı projelerinin önemli bir kısmı bu modelle gerçekleştirilecek. Türkiye bu yöntemle ulaştırmada 37,5 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirmiştir. Kendi kasamızdan dışardan getirmek suretiyle bunu başarmıştır. Bu dönemde yapılan projelerin milli gelire katkısı 395 milyar dolar. Üretime katkısı 838 milyar dolar. İstihdama katkısı 1 milyon kişi. Şayet aynı yatırımları sadece bütçe kaynaklarıyla yapmaya kalksaydık, on yıllar boyunca beklememiz gerekecekti. Bütçeyle kamu özel iş birliğiyle yapılacaklar olarak ikiye ayırarak en kısa sürede en çok hizmeti kazandıracak yolu izledik.

Kıtaları birleştirerek gönülleri yakınlaştırdık, hamdolsun. Buradaki gibi stratejik öneme sahip yüksek bütçeli projeleri kısa sürede tamamlayarak hizmete açtık. 2053 vizyonumuzdaki altyapı projelerinin önemli kısmını aynı modelle gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.

GEÇİŞ ÜCRETİ 200 TL OLDU

Bundan sonra biz rüzgarın ne yandan estiğine değil, kırdığımız zincire, kavuştuğumuz hürriyete, kulak kesildiğimiz masumun sesine, milletimizin istikametine şaha kaldırdığımız ülkemizin kazanımına bakacağız. Kardeşlerim bu duygularla bir kez daha 1915 Çanakkale Köprüsü’nün şehrimize, ülkemize, bölgemize, dünyaya hayırlı olmasını diliyorum ve hazır mıyız?

Burada otomobil geçişleriyle alakalı fiyatı bizler 200 lira olarak belirledik. Fiyat 200 lira.

Ancak buradan feribotların geçiş fiyatlarını biliyorsunuz. Beklentileri biliyorsunuz. 1 hafta ücretsiz. Yap-işlet-devret ve yüklenici firma buradan aldığı parayla eğer buradaki aylık, yıllık bedel, onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek, bizler devletin kasasından ödeyeceğiz.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

1915 Çanakkale Köprüsü 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar ile beraber 3563 metre uzunluğa sahip. 2023 metrelik orta açıklık Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek ve 'dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' unvanına sahip.

Etiketler