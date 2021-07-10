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19 ülkeye ihracatta rekor!

10.07.2021 - 13:17
19 ülkeye ihracatta rekor! | Ekonomi Haberleri

Türkiye, haziran ayında gerçekleştirdiği dış satımda 19 ülkede aylık ihracat rekoruna imza attı. Bu dönemde ABD'ye 1 milyar 181 milyon 787 bin dolarlık, İtalya'ya 1 milyar 21 milyon 647 bin dolarlık, Hollanda'ya 668 milyon 546 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin haziran ayı ihracatı, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 46,9 artarak 19 milyar 773 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye, haziran ayında gerçekleştirdiği dış satımda 19 ülkede aylık ihracat rekoruna imza attı.

Türkiye'nin aylık ihracatta rekora imza attığı ülkeler Almanya, ABD, İtalya, Hollanda, Romanya, Bulgaristan, Kanada, Çekya, Avusturya, Sırbistan, Meksika, Kırgızistan, Senegal, Kolombiya, Kosova, Cibuti, Fildişi Sahili, Dominik Cumhuriyeti, Paraguay oldu.

TİM verilerine göre, Türkiye'nin ihracattaki lokomotif ülkesi Almanya'ya haziran ayında 1 milyar 568 milyon 505 bin dolar tutarında dış satım gerçekleştirildi.

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Türkiye, bu dönemde ABD'ye 1 milyar 181 milyon 787 bin dolarlık, İtalya'ya 1 milyar 21 milyon 647 bin dolarlık, Hollanda'ya 668 milyon 546 bin dolarlık, Romanya'ya 475 milyon 836 bin dolarlık, Bulgaristan'a 298 milyon 467 bin dolarlık, Kanada'ya 198 milyon 343 bin dolarlık, Çekya'ya 133 milyon 542 bin dolarlık, Avusturya'ya 128 milyon 159 bin dolarlık, Sırbistan'a 128 milyon 551 bin dolarlık, Meksika'ya 83 milyon 594 bin dolarlık, Kırgızistan'a 57 milyon 676 bin dolarlık, Senegal'e 53 milyon 681 bin dolarlık, Kolombiya'ya 52 milyon 684 bin dolarlık, Kosova'ya 50 milyon 746 bin dolarlık, Cibuti'ye 45 milyon 966 bin dolarlık, Fildişi Sahiline 44 milyon 350 bin dolarlık, Dominik Cumhuriyetine 29 milyon 407 bin dolarlık, Paraguay'a 8 milyon 959 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Almanya ayrıca haziran ayında Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği tüm ülkeler arasında liderliğini korudu. Türkiye'nin rekor kırdığı diğer ülkeler ABD, İtalya ve Hollanda'da en fazla ihracat gerçekleştirilen 10 ülke arasında yer aldı.

ABD ihracat gerçekleştirilen tüm ülkeler arasında haziran ayında en fazla dış satım yapılan üçüncü ülke, İtalya dördüncü ülke oldu.

ABD, Almanya, İtalya ayrıca Türkiye'nin dış satım yaptığı tüm ülkeler arasında değer bazında ihracatını en fazla artırdığı ülkeler oldu. Türkiye'nin ABD'ye ihracatı haziran ayında geçen yılın aynı dönemine 468 milyon 692 bin dolar artış kaydetti. ABD böylece Türkiye'nin haziran ayında dış satımını en fazla artırdığı pazar oldu. ABD'yi, 422 milyon 291 bin dolar artışla İtalya, 391 milyon 18 bin dolar yükselişle Almanya takip etti.

İHRACATTA REKOR KIRAN ÜLKELERDE ÇELİK SEKTÖRÜ ÖN PLANA ÇIKTI

Türkiye'nin ihracatta rekor kırdığı 19 ülkenin 7 tanesine en fazla çelik sektörü dış satım gerçekleştirdi. Dominik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Kanada, Kolombiya, Paraguay, Romanya ve Senegal'e en fazla ihracatı çelik sektörü yaptı.

Çelik sektörü Dominik Cumhuriyeti'ne 24,1 milyon dolarlık, Fildişi Sahili'ne 21,9 milyon dolarlık, Kanada'ya 102,5 milyon dolarlık, Romanya'ya 143,9 milyon dolarlık, Kolombiya'ya 26,5 milyon dolarlık, Paraguay'a 5,7 milyon dolarlık, Senegal'e 27,3 milyon dolarlık ihracat yaptı. ABD, Bulgaristan, Hollanda, Kosova ve Sırbistan'a dış satımda kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ön plana çıktı.

Söz konusu sektör, ABD'ye 121,4 milyon dolarlık, Bulgaristan'a 40,4 milyon dolarlık, Hollanda'ya 249,9 milyon dolarlık, Kosova'ya 8,3 milyon dolarlık, Sırbistan'a 19 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Almanya, İtalya ve Meksika'ya otomotiv sektörü, Avusturya'ya demir ve demir dışı metaller, Cibuti'ye hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, Çekya'ya hazır giyim ve konfeksiyon, Kırgızistan'a mücevher sektörü en fazla ihracatı yaptı.

Bu dönemde, otomotiv sektörü, Almanya'ya, 335,4 milyon dolarlık, İtalya'ya, 245 milyon dolarlık, Meksika'ya 16,1 milyon dolarlık, Demir ve demir dışı metaller sektörü Avusturya'ya 20 milyon dolarlık, Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü Cibuti'ye 39,2 milyon dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü Çekya'ya 23,7 milyon dolarlık, mücevher sektörü Kırgızistan'a 21,1 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti.

REKOR KIRAN ÜLKELERE EN FAZLA İHRACATI İSTANBULLU ŞİRKETLER YAPTI

Türkiye, haziran ayında gerçekleştirdiği dış satımda rekor kırdığı 19 ülkeye en fazla ihracatı İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. ABD, Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Fildişi Sahili, Hollanda, İtalya, Kanada, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Meksika, Paraguay, Romanya, Senegal ve Sırbistan'a en fazla dış satım İstanbul'dan yapıldı.

Rekor kıran diğer ülkelere bakıldığında ise Cibuti'ye Gaziantep, Dominik Cumhuriyetine Samsun en fazla ihracatı yaptı. Haziranda İstanbullu şirketler, ABD'ye, 445,5 milyon dolar, Almanya'ya 667,6 milyon dolar, Avusturya'ya 49,3 milyon dolar, Bulgaristan'a 155,9 milyon dolar, Çekya'ya 81,6 milyon dolar, Fildişi Sahiline 27,1 milyon dolar, Hollanda'ya 284,2 milyon dolar, İtalya'ya 382,3 milyon dolar, Kanada'ya 57,2 milyon dolar, Kırgızistan'a 44,6 milyon dolar, Kolombiya'ya 24,5 milyon dolar, Kosova'ya 29,2 milyon dolar, Meksika'ya 26,2 milyon dolar, Paraguay'a 5,9 milyon dolar, Romanya'ya 213,8 milyon dolar, Senegal'e 30,8 milyon dolar, Sırbistan'a 71,2 milyon dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

Bu dönemde Gaziantepli şirketler Cibuti'ye 32,5 milyon dolar, Samsunlu şirketler Dominik Cumhuriyeti'ne 14,8 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.


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