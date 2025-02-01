180 milyon dolarlık formülü dünyaya açıyor

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Mendilin formülü ise piyasada çok bilinen markaya ait değil. Aksan Kozmetik’in Ar-Ge laboratuvarlarından çıktı. Geçtiğimiz akşam küçük bir grup gazeteciyle sohbet yemeğinde bir araya gelen Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, ilginç hikâyeyi şöyle anlattı:

“Ar-Ge’deki arkadaşımız formülasyonu buldu, bize getirdi. Normalde çok fazla ülke gezeriz, trendleri iyi takip ederiz. Karşımıza büyük bir paket geldi. Bu çok ağır dedik, reddettik. Sonra mesul müdürümüz başka bir marka ilgileniyor, formülü verelim mi diye sordu. Verin dedik. Öyle bir ilgi gördü ki, Türkiye’de yeni bir kategori açıldı. Pazarın yüzde 80’ini o marka aldı. Sonra biz de kendi markamızla pazara girdik. Deepfresh markası, şirketimizin doviz bazında yüzde 25 büyümesini sağladı. Ve Türkiye’de sadece 1.5 yılda 180 milyon dolarlık yüzey temizleme mendili pazarı oluştu.”

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Bu hızlı başlangıç, Aksan Kozmetik’in yüzey temizleme mendillerinde yakalanan ivmenin peşinden gitmesine neden oldu.

DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTIK

Şirket yüzey temizleme mendillerinde, 21 Şubat’ta bir lansmana hazırlanıyor. Kutanoğlu, “Biz geliştirdiğimiz formülü aldık, dünyanın en büyük ev bakım markalarına götürdük. Amerika merkezli olan en büyüklerden biri hemen ilgilendi. Şimdi de bu formül o şirkette tam 27 yıl sonra ilk kez yeni bir kategori açılmasına neden oldu. Formülümüz, bu şirketin bir markası olarak piyasaya çıkacak. Altı 6 gibi bir sürede anlaşmayı tamamladık. Bütün dünyadaki haklarını biz aldık. Önce Türkiye ve iki ülke ile başlayacağız. Üç aylık sonuçlara bakarak yeni ülkeler eklenecek” dedi. Kutanoğlu dev markanın adını paylaşmadı ama zaten bu çaptaki global marka sayısı da az. Yemekte edindiğimiz bilgilere göre pazara yeni çıkacak ürün üst segment olacak. Kutanoğlu mart ayında piyasaya çıkacak ürünün pazarı yüzde 50 büyüteceği tahmininde bulundu. Bunu da şu anda alınan siparişlere bağladı: “Ürünü marketlere tanıttık, siparişler doldu. Bir yılda yüzde 100, ikinci yılda yüzde 500 büyüme hedefimiz var.”

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KAHRAMANMARAŞ’A İKİNCİ FABRİKA

Kutanoğlu, ilk ay 3 milyon adet mendil üreteceklerini, bunun 5 milyona çıkmasını planladıklarını söyledi. “Ancak bu sadece Türkiye pazara için” diyen Kutanoğlu, globale yayıldıklarında yeni yatırım gerekeceğini vurguladı. O aşama için de planlarının hazır olduğunu belirterek, “Üç ay sonra Kahramanmaraş’ta yeni fabrika yapacağız. Kapalı alanı 100 bin metrekare olacak. Yaklaşık 50 milyon Euro’luk bir yatırım yapacağız. 500 kişiye ek istihdam sağlayacak bu fabrikanın ardından Doğu Avrupa’da üçüncü bir fabrika kurma planımız var. Bunun için de görüşmeleri yapıyoruz” dedi.

Yüzey temizleme mendilleri Aksan Kozmetik’in 2024’te büyümesine önemli bir katkı sağlamış. Zafer Kutanoğlu, geçen yıl yüzde 25 büyüdüklerini, bu yıl ise 100 milyon dolarlık ciro hedeflediklerini söyledi.